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Juve, il mercato dipenderà dalla qualificazione Champions: ecco da chi si riparte
Serie A
Juve, il mercato dipenderà dalla qualificazione Champions: ecco da chi si riparte
La Juve affronta un bivio cruciale: con la qualificazione in Champions League, può costruire e investire; senza, dovrà ricalibrare. Le scelte di mercato e le strategie future dipendono da questo risultato.
“Caso camorra” in Serie B: altri club coinvolti, cosa rischiano
Un nuovo caso in Italia preoccupa la FIGC, per quanto è stato raccontato questa mattina dopo la vicenda dei giorni …
“Sei molto bella”, Landucci show: è “derby d’amore” con Ausilio
Conquista la qualificazione al turno successivo e tenta anche la giocata nel post-partita di Coppa Italia il vice di Allegri, …
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De Zerbi è la scelta a sorpresa: può arrivare subito lasciando l’OM
L’ipotesi clamorosa e a sorpresa sta portando a Roberto De Zerbi, allenatore italiano che sta …
Niente Roma, ritorna Zirkzee a gennaio: la destinazione in Serie A
Il ritorno di Zirkzee a gennaio viene confermato, per la Serie A, anche dall’estero. Dopo …
l Milan “ripete” l’affare Gimenez: lo prendono dal Feyenoord
È ancora troppo presto per parlare di calciomercato, eppure qualcosa dalle parti di via Aldo …
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Sancho in Serie A, firma gratis: svelato dove giocherà
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Lorenzo D
Calcio Estero
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Frattesi alla Juve: Spalletti lo Vuole, Ecco il Possibile Percorso per l’Arrivo dall’Inter
Davide Frattesi potrebbe passare all’Inter alla Juventus, un salto che lo vedrebbe passare da comprimario di lusso a cardine vero. Nonostante non ci siano ancora annunci ufficiali, l’interesse è reale.
Figo contro Infantino: ‘Ha perso la dignità, deve lasciare la Fifa per salvare il calcio’ – La lettera di protesta sul Daily Mail
L’ex Pallone d’Oro Luís Figo critica apertamente la gestione della Fifa da parte di Gianni Infantino, sostenendo che l’espansione dei tornei e il calendario sovraccarico stanno danneggiando il calc
Beppe Marotta esorta i giovani calciatori: ‘Seguite l’esempio di Baresi’
L’articolo celebra la carriera di Franco Baresi, esempio di disciplina, leadership silenziosa e fedeltà al progetto, invitando i giovani calciatori a seguire il suo modello di professionalità e dedizione.