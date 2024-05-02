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Juve, il mercato dipenderà dalla qualificazione Champions: ecco da chi si riparte

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Inter: scambio con Bisseck a gennaio, chi arriva in difesa
thiago motta

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Thiago Motta in panchina: affare da 15 mln

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Calciomercato Napoli: i Friedkin beffano ADL, lo stanno prendendo

Joshua Zirkzee

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Bloccato Zirkzee: torna in Serie A, l’accordo per gennaio

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Luciano Spalletti a testa bassa

Juve, il mercato dipenderà dalla qualificazione Champions: ecco da chi si riparte

La Juve affronta un bivio cruciale: con la qualificazione in Champions League, può costruire e investire; senza, dovrà ricalibrare. Le scelte di mercato e le strategie future dipendono da questo risultato.

FIGC in apprensione per la vicenda camorra sul calcio italiano

“Caso camorra” in Serie B: altri club coinvolti, cosa rischiano

Un nuovo caso in Italia preoccupa la FIGC, per quanto è stato raccontato questa mattina dopo la vicenda dei giorni …

Landucci show con Monica Bertini dopo Milan-Lecce

“Sei molto bella”, Landucci show: è “derby d’amore” con Ausilio

Conquista la qualificazione al turno successivo e tenta anche la giocata nel post-partita di Coppa Italia il vice di Allegri, …

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Primo esonero in Italia: il sostituto durante la sosta

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Scelto Roberto De Zerbi come nuovo allenatore

De Zerbi è la scelta a sorpresa: può arrivare subito lasciando l’OM

L’ipotesi clamorosa e a sorpresa sta portando a Roberto De Zerbi, allenatore italiano che sta …

Zirkzee di nuovo in Serie A

Niente Roma, ritorna Zirkzee a gennaio: la destinazione in Serie A

Il ritorno di Zirkzee a gennaio viene confermato, per la Serie A, anche dall’estero. Dopo …

Givairo Read

l Milan “ripete” l’affare Gimenez: lo prendono dal Feyenoord

È ancora troppo presto per parlare di calciomercato, eppure qualcosa dalle parti di via Aldo …

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Jadon Sancho

Sancho in Serie A, firma gratis: svelato dove giocherà

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Lorenzo D

Continuano a prendersi la scena le voci inerenti al futuro di un eterno talento incompiuto come Jadon Sancho. Il trasferimento …
Allegri via dalla juve

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Maltempo e rischio rinvio

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Conceicao abbraccia Motta

Vertice ed esonero: già scelto il sostituto

Carlo e Davide Ancelotti

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Lamine Yamal

Spagna fuori dai Mondiali: l’annuncio in diretta

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Esonero deciso: al suo posto arriva un italiano

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Frattesi alla Juve: Spalletti lo Vuole, Ecco il Possibile Percorso per l’Arrivo dall’Inter

Davide Frattesi potrebbe passare all’Inter alla Juventus, un salto che lo vedrebbe passare da comprimario di lusso a cardine vero. Nonostante non ci siano ancora annunci ufficiali, l’interesse è reale.

Figo contro Infantino: ‘Ha perso la dignità, deve lasciare la Fifa per salvare il calcio’ – La lettera di protesta sul Daily Mail

L’ex Pallone d’Oro Luís Figo critica apertamente la gestione della Fifa da parte di Gianni Infantino, sostenendo che l’espansione dei tornei e il calendario sovraccarico stanno danneggiando il calc

Beppe Marotta esorta i giovani calciatori: ‘Seguite l’esempio di Baresi’

L’articolo celebra la carriera di Franco Baresi, esempio di disciplina, leadership silenziosa e fedeltà al progetto, invitando i giovani calciatori a seguire il suo modello di professionalità e dedizione.

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Sport in lutto: addio alla promessa italiana