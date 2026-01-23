Niente Roma, ritorna Zirkzee a gennaio: la destinazione in Serie A

Il ritorno di Zirkzee a gennaio viene confermato, per la Serie A, anche dall’estero.

Dopo le voci che sono circolate sull’ex talento del Bologna che, dopo l’anno e mezzo trascorso a Manchester pare destinato pronto al ritorno in Italia, arrivano ulteriori conferme e non solo fronte giallorossi.

Perché in questi giorni pare esser stata indirizzata verso la Roma la futura possibile destinazione di Joshua Zirkzee. Ma non ci sarebbero soltanto i giallorossi sulle sue tracce, tra i club disposti ad approfittarne di quella che è la sua delicata situazione all’Old Trafford. Col Mondiale oltretutto alle porte, arrivare in Serie A per candidarsi ad una convocazione con gli Orange, Zirkzee pare intenzionato ad accettare la destinazione in Italia.

Zirkzee in Serie A: c’entra il Mondiale sulla destinazione

Si separerebbe volentieri dal Manchester United, così come fatto da altri suoi ex compagni di squadra che hanno trovato “vita nuova” in Italia e altrove. Basti pensare a calciatori come McTominay e Hojlund al Napoli, così come Rashford e Antony in Liga. Volendo ritrovare anche una maglia e un ruolo da protagonista per l’Olanda, Zirkzee sceglierebbe di salutare non più a fine stagione, bensì in questo inverno.

Con i Red Devils, fino a questo momento, Zirkzee ha trovato soltanto cinque presenze tra campionato e coppa, spalmate nei novanta minuti tondi di gioco che lo hanno visto in campo in Inghilterra. Non numeri che si aspettava quando nell’estate del 2024 ha deciso di separarsi dalla Serie A e dal suo ex Bologna per il grande salto in Premier League.

È per questo che, proprio in Italia, potrebbe rivedersi Zirkzee. Nelle sue intenzioni c’è quella di tornare a sentirsi protagonista e in un club che possa valorizzare il suo talento, come gli succedeva al Bologna. Ma non per forza alla Roma perché, come spiegano i media britannici, ci sarebbero altre due idee per il ritorno di Zirkzee in Italia.

Dove giocherà Zirkzee: le cifre del ritorno in Serie A

Dovesse tornare in Serie A, il Manchester United accetterà una proposta legata ad un prestito con opzione di riscatto. Tra le ipotesi infatti c’è quella di vederlo in Serie A, di nuovo, per sei mesi. E se dovessero poi andare bene le cose, chi lo avrà in rosa, potrà riscattarlo per 25-30 milioni di euro.

A poterlo prendere, ad oggi, c’è sicuramente la Roma. Ma a quanto pare, ad affidargli la maglia numero nove, potrebbe essere il Milan che, a gennaio, troverà una soluzione diversa dal Bebote Gimenez, che non ha mai davvero convinto in un anno circa dal suo arrivo. Sullo sfondo anche la Juve di Luciano Spalletti, in attesa di capire cosa succederà con Vlahovic, in scadenza contrattuale.