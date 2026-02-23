Sancho in Serie A, firma gratis: svelato dove giocherà

Continuano a prendersi la scena le voci inerenti al futuro di un eterno talento incompiuto come Jadon Sancho.

Il trasferimento al Manchester United gli ha rovinato una carriera, e il primo ad esserne consapevole è il ragazzo stesso, che nelle ultime 3 stagioni ha girato in prestito ovunque pur di non vestire la maglia dei Red Devils. Ed anche quest’anno ha fatto lo stesso accettando l’offerta dell’Aston Villa, club nel quale si starebbe finalmente riscoprendo.

Eppure il futuro di Sancho sembrerebbe lontano dall’Inghilterra, soprattutto a fronte della scadenza del suo contratto nel giugno 2026. Stando alle ultime notizie, infatti, il classe 2000 dovrebbe trasferirsi in Serie A gratis la prossima estate.

Sancho finalmente in Serie A: arriva gratis

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jadon Sancho, destinato a lasciare una volta e per tutte l’Inghilterra al termine di questa stagione. O meglio, queste sono le notizie che trapelerebbero in questi giorni dal Regno Unito, anche perché con il contratto in scadenza nel giugno 2026 il classe 2000 diventa un profilo appetibile su tutta la scena europea.

Tra le tante squadre che si sarebbero cominciate a muovere in sordina per lui, quelle italiani sembrerebbero le più convinte, non solo da un punto di vista economico ma anche tecnico-progettuale. L’idea è quella di rigenerare un talento come quello di Sancho, e per farlo c’è bisogno di centralità ma soprattutto continuità, aspetti che in Italia potrebbe (ri)trovare.

Per questo motivo l’attaccante inglese starebbe seriamente cominciando a prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi in Serie A, anche perché le squadre a lui interessate sono rispettivamente Roma e Napoli, società, e realtà, che permetterebbero al classe 2000 di tornare ad avere anche una certa visibilità a livello internazionale, soprattutto se entrambe dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Sancho ha deciso dove giocherà

Il fatto che Sancho non rinnoverà il contratto con il Manchester United ha fatto drizzare le antenne a tantissime squadre, anche perché non capita tutti i giorni di ingaggiare a parametro zero un calciatore con queste caratteristiche ed esperienza.

Certo, bisognerà metterlo a posto sia da un punto di vista fisico che mentale, ma il prenderlo gratis vale la scommessa, visto che tra le mani ci si potrebbe ritrovare con un campione di livello internazionale. Ed è per questo che Napoli e Roma potrebbero riprovarci, così come la Juventus, che prima di virare su Openda quest’estate ha seriamente provato a portarlo in Italia. La Serie A è dunque un’opzione, anche se la prima scelta di Sancho resta il Borussia Dortmund. Qualora il BVB dovesse rifarsi avanti non ci sarà storia, né sotto l’aspetto sentimentale che economico. Staremo a vedere.