Inter: scambio con Bisseck a gennaio, chi arriva in difesa

Nuove voci di mercato che riguardano il futuro di Bisseck. Il difensore, infatti, vuole lasciare l’Inter a gennaio. Dopo l’Eintracht Francoforte, un’altra squadra si aggiunge alla lista delle pretendenti.

Questa volta, però, l’affare potrebbe andare in porto grazie ad uno scambio. Ecco le ultimissime notizie riguardo questa eventuale trattativa di mercato che può svilupparsi nella sessione invernale.

Infatti, secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sono delle possibilità concrete che il colpo vada in porto da parte dell’Inter che dalla cessione di Bisseck potrebbe ricevere in cambio un altro calciatore.

Bisseck, ormai chiuso all’Inter da Akanji, vuole lasciare l’Inter e la Serie A. Questa stagione, che si sta rivelando per lui un vero e proprio flop, ha confermato le sensazioni iniziali da parte del calciatore che non è più al centro del progetto nerazzurro.

Ecco perché vuole andare a giocare altrove anche per provare a strappare una convocazione con la Germania in vista dei prossimi Mondiali.

Una possibilità concreta è rappresentata dall’Eintracht Francoforte, che è pronto a fiondarsi sul calciatore. Occhio però anche alla pista inglese con un club che è pronto a mettere sul piatto un giocatore da proporre all’Inter.

Bisseck via dall’Inter, scambio a gennaio: chi prendono i nerazzurri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, è al vaglio della società il possibile scambio con il Crystal Palace che è pronto a fare un tentativo per prendere Yann Bisseck dall’Inter.

La società inglese potrebbe offrire all’Inter una contropartita gradita a Marotta e Ausilio, che sono pronti a valutare il possibile scambio alla pari.

Infatti, da separato in casa, il Palace è pronto a scaricare Marc Guehi che potrebbe finire all’Inter in cambio di Bisseck.

Guehi all’Inter per Bisseck?

Già in estate il club inglese era uscito allo scoperto per Bisseck con una proposta da 30 milioni di euro, che è stata rifiutata dall’Inter che ne chiedeva 40.

Adesso la situazione è cambiata con i nerazzurri pronti a trattare la cessione del tedesco che può finire in Premier grazie ad uno scambio.

Marc Guehi, che ha il contratto in scadenza a giugno 2026, è una possibilità per l’Inter che prima, però, deve superare nelle preferenze del ragazzo, la concorrenza del Liverpool.

Adesso non resta che attendere l’evolversi della situazione riguardo il mercato invernale con questa trattativa che potrebbe entrare nel vivo prossimamente.