Bloccato Zirkzee: torna in Serie A, l’accordo per gennaio

Ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, che non sta vivendo un buon momento al Manchester United, è pronto a fare le valigie per tornare nel campionato italiano.

La Serie A, infatti, si sposa alla perfezione al calciatore, che con il Bologna ha fatto davvero grandi cose. La destinazione inglese, infatti, non è riuscita a valorizzare il calciatore che adesso deve ritrovare entusiasmo e continuità in un altro club.

Le cifre in ballo sono davvero alte, considerando la valutazione dello United e le cifre dello stipendio. Ma nelle idee di Zirkzee c’è la volontà di trovare una nuova squadra in Italia.

Dall’Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni relative al futuro di Joshua Zirkzee, che è pronto a valutare l’addio dallo United.

L’attaccante, che è diventato ormai una riserva nei Red Devils, già in estate è stato vicino a diverse società, che hanno pensato a lui per rinforzare l’attacco. Alla fine, però, la cessione di Hojlund al Napoli e quella di altri giocatori, come Rashford al Barcellona, hanno spinto Amorim a tenere l’olandese che ad oggi è il vice Sesko.

Ovviamente, questa posizione da riserva non convince il classe 2001 che a gennaio è proto a fare altre scelte. La Serie A resta una meta gradita al ragazzo perché è proprio in Italia che è esplodo definitivamente.

Ecco perché ci sono buone possibilità che alla fine l’affare vada in porto.

Zirkzee in Serie A, dove può andare

Mossa a sorpresa da parte di una big che vuole mettere le mani su Zirkzee.

Ecco le ultimissime notizie sul futuro dell’olandese che è pronto ad intraprendere una nuova esperienza in Serie A.

Secondo quanto riportato dal portale TEAMtalk, c’è la Juventus su Zirkzee. I bianconeri stanno pensando all’ex Bologna per sostituire Vlahovic, che a fine stagione saluterà a causa della scadenza del suo contratto.

Vecchio pallino della dirigenza bianconera, l’affare può essere anticipato anche a gennaio visto che ad oggi i nuovi acquisti Openda e David non hanno ancora dato il loro contributo creano un problema nel reparto offensivo.

Se le cose dovessero proseguire in questo modo, la dirigenza potrebbe anticipare il colpo e prendere Zirkzee nel mercato di gennaio.

Zirzkee alla Juventus: cosa può succedere

Colpo Joshua Zirkzee per la Juventus? L’attaccante classe 2001 ha ormai rotto con il Manchester United. I bianconeri restano in agguato, pronti a prenderlo ad un prezzo di saldo già nel mercato di gennaio, per anticipare la sostituzione di Vlahovic che a giugno lascerà a zero la Vecchia Signora. Dall’Inghilterra sono sicuri e rilanciano questa voce di calciomercato.