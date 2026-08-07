Frattesi alla Juve: Spalletti lo Vuole, Ecco il Possibile Percorso per l’Arrivo dall’Inter

Un nome rimbalza tra telefonate e taccuini: Davide Frattesi. La suggestione è forte, l’idea è chiara. Il centrocampista romano potrebbe trovare nella Juventus la corsia veloce per il salto da comprimario di lusso a cardine vero. Spalletti lo stima, i bianconeri ci pensano, l’Inter ascolta: il racconto di un incastro possibile, ma non ancora scritto.

Perché Frattesi tenta la Juve

C’è un fatto semplice. Frattesi è una mezzala che sposta. Corre in avanti, attacca l’area, strappa quando gli altri rallentano. All’Inter ha firmato gol pesanti entrando spesso dalla panchina, come a Udine allo scadere: istinto e tempo d’inserimento, la sua firma. Ma le gerarchie nerazzurre sono affollate. Davanti c’è qualità e esperienza. E quando giochi 20 minuti sì e 20 no, il margine per “diventare titolare” si assottiglia.

Qui entra un altro dato, altrettanto chiaro. Luciano Spalletti lo apprezza apertamente in Nazionale. Ne esalta corsa e letture senza palla. Quel gradimento conta, perché influenza la percezione del giocatore e rafforza l’idea che alla Juventus serva proprio un profilo così: una mezzala verticale, capace di pressing, gol, continuità. È un incastro tecnico quasi didattico. Non è una conferma di trattativa chiusa, sia chiaro. Ad oggi non risultano annunci ufficiali. Ma l’interesse, reale, c’è.

E poi c’è il lato umano, che il campo non sempre racconta. Frattesi è cresciuto a Roma, ha imparato presto a stare sotto pressione. Quando gioca “di pancia”, trascina. Vederlo correre sotto la curva, braccia aperte, ha qualcosa di contagioso. In uno Stadium che chiede energia e identità, quel tipo di carburante fa la differenza.

Come può andare in porto: la strada realistica

La via maestra passa da tre snodi. Primo: intesa col giocatore. La Juve deve offrire centralità tecnica e un progetto chiaro. Minuti, ruolo, responsabilità. Sono leve decisive per una mezzala nel pieno degli anni. Secondo: formula. L’Inter ha investito su Frattesi con un’operazione strutturata e un contratto lungo. Difficile che apra a una cessione “secca” senza una cifra importante. Più probabile un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a presenze o piazzamento, così da diluire l’impatto a bilancio. Possibile la presenza di una percentuale sulla rivendita a favore del Sassuolo: dettaglio che peserebbe sui conti e sul prezzo finale. Terzo: quadra tra club. Serve un equilibrio tra esigenze sportive e sostenibilità. Un conguaglio modulare, bonus legati a obiettivi e, se del caso, l’inserimento di una contropartita tecnica giovane ma pronta. Nomi? Al momento non ci sono indicazioni affidabili. È bene non inventarli.

Tempistiche? Di solito questi incastri maturano quando il mercato entra nel vivo, dopo le prime uscite e i primi segnali dalle amichevoli. Se un centrocampista bianconero dovesse muoversi, lo spazio per Frattesi si aprirebbe. Se l’Inter avrà garanzie su minuti e valore tutelato, la porta potrebbe socchiudersi. È una trattativa da corridoio, non da vetrina. Richiede pazienza, telefonate silenziose, margini di manovra.

Al netto dei numeri, resta l’immagine. Una corsa box-to-box, la palla che filtra tra le linee, l’inserimento sul secondo palo. La domanda è semplice, quasi personale: in un calcio che spesso aspetta, non è il momento di scegliere chi accelera?