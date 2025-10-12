Primo esonero in Italia: il sostituto durante la sosta

Il periodo di sosta porterebbe al primo stravolgimento in panchina, per l’esonero di uno tra gli allenatori che ha faticato e non poco in questo primo scorcio di campionato.

Troppo pochi i nove punti in sette partite giocate fino a questo momento, tant’è che il club avrebbe deciso di licenziare il proprio tecnico. A riportare la notizia è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato che ha fatto conoscere quelle che sono le ultime notizie del club in Toscana.

E il grande nome per la panchina è uno degli allenatori che, di recente, ha vissuto un’esperienza importante in Serie A. Sarebbe, quello in Toscana, un ritorno praticamente a casa per il suo passato vissuto proprio al club che lo sceglierebbe come sostituto in panchina.

Esonero in Italia: scelto un grande ex in panchina

Sono quarantadue le panchine sulla panchina del club toscano che l’allenatore in questione che viene scelto come sostituto al posto del tecnico che sarà esonerato, ha già vissuto. Un ritorno vero e proprio a casa per chi dovrà liberarsi del proprio contratto in essere col Palermo, per poi firmare.

Si tratta di Alessio Dionisi, allenatore che fu esonerato dai rosanero, ma ancora sotto contratto col club siciliano. La scelta che viene fatta in Serie B è quella che porta all’esonero di Guido Pagliuca.

L’allenatore del club empolese, in questo primo scorcio di campionato in Serie B, non è riuscito a incidere positivamente in un club che ha voglia di riportarsi presto in Serie A. Motivo per cui, ripartendo subito da Alessio Dionisi, l’Empoli avrebbe scelto di licenziarlo per poi puntare forte su un grande nome per la panchina come quello dell’ex allenatore del Sassuolo che, proprio ad Empoli, ha vinto un campionato nel 2021 in Serie B.

Dionisi la prima scelta: l’alternativa è l’ex Napoli

Il primo nome è quello che porta a Dionisi per il grande ritorno all’Empoli. Altrimenti toccherà trovare delle alternative e, tra queste, c’è quella legata a Walter Mazzarri.

L’allenatore che ha avuto un’ultima grande esperienza in Serie A, scelto dal Napoli, potrebbe ripartire dal campionato cadetto, scegliendo di ripartire “dal basso” per farsi rivedere nel calcio che conta. Di recente ha rifiutato un’esperienza in Iran, all’Esteghlal, club che ha scelto di rifiutare proprio per la sua voglia di restare in Italia.