“Sei molto bella”, Landucci show: è “derby d’amore” con Ausilio

Conquista la qualificazione al turno successivo e tenta anche la giocata nel post-partita di Coppa Italia il vice di Allegri, Marco Landucci.

In Coppa Italia il Milan passeggia sul Lecce e ottiene il pass al turno successivo, con l’intervista ai microfoni di SportMediaset su Italia 1 per l’allenatore che ha sostituito Allegri, assente per l’ultima volta nella stessa manifestazione con la squalifica che è stata scontata.

In un botta e risposta, la stessa giornalista e conduttrice della trasmissione in onda su Italia 1 ha pure sottolineato a Marco Landucci quanto la sua presenza in panchina stia facendo bene al Milan, con il vice di Allegri che ha però sottolineato quanto importante sarà da qui in avanti la presenza di Max, in particolar modo adesso che arrivano Napoli e Juventus nei prossimi impegni. A rendere “virale” l’intervista in diretta sui canali Mediaset però è stato l’esordio ai microfoni dello stesso Mister di Lucca che ha scelto di fare i complimenti alla bellissima Monica Bertini che, di recente, è finita al centro dei rumors “rosa” per la presunta relazione con un tesserato dell’Inter. E questo ha acceso i social, facendo finire ben presto il nome di Landucci tra quelli virali su piattaforme come X.

“È molto bella”: Landucci show dopo Milan-Lecce

“Monica è molto bella”. Così Landucci nell’intervista post-partita, quando gli sono stati aperti i microfoni per rispondere alle domande dopo Milan-Lecce di Coppa Italia.

Il riferimento era alla conduttrice e giornalista presente in studio, Monica Bertini. “Buonasera a lei, io preferisco sempre le donne”. Al sorriso della stessa giornalista con annesso ringraziamento, Landucci ha poi continuato: “Noi della vecchia generazione abbiamo questa preterizioni per il gentil sesso. Poi Monica è molto bella”.

Complimenti genuini da parte del vice-allenatore del Milan che però ha fatto nei riguardi della giornalista che proprio negli ultimi giorni è stata protagonista di voci giornalistiche su una possibile relazione con il ds dell’Inter, Piero Ausilio. Insomma, un vero e proprio “derby d’amore” quello per la bellissima Monica Bertini.

Monica Bertini e Piero Ausilio: le ultime sulla presunta relazione

Come riportato in esclusiva da Dagospia, sarebbe scoppiato l’amore tra il direttore sportivo dell’Inter e la giornalista di SportMediaset.

La conduttrice di Pressing avrebbe conosciuto lo stesso Ausilio proprio nella città di Milano e tra i due, da poco tempo, sarebbe nata una relazione. Il settimanale Chi, invece, fa sapere che presto i due andranno pure a convivere.