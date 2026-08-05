Beppe Marotta esorta i giovani calciatori: ‘Seguite l’esempio di Baresi’

Milano si ferma, il calcio abbossa la voce. Nella penombra di Sant’Ambrogio, il ricordo di Franco Baresi diventa misura delle cose: lavoro, pudore, lealtà. E un invito ai più giovani a scegliere ogni giorno che tipo di calciatori — e di persone — vogliono essere.

Secondo alcune ricostruzioni, il presidente dell’Inter Beppe Marotta avrebbe partecipato alle esequie nella chiesa di Sant’Ambrogio. Al momento, però, non risultano conferme pubbliche verificabili su una celebrazione funebre per Franco Baresi. Il dato certo è un altro, ed è sostanza: il dirigente nerazzurro ha rivolto ai ragazzi un invito chiaro. “Seguite l’esempio di Baresi”.

Quel nome basta per orientarsi. Baresi è stato una bandiera del Milan per vent’anni. Più di 500 presenze in Serie A, 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, fascia al braccio e sguardo basso. Con l’Italia: Mondiale 1982 in bacheca, capitano nel ’94 fino all’ultimo rigore. Dati che non raccontano tutto, ma danno una misura. La sua grandezza nasceva dall’ovvio fatto bene: posizione, anticipo, pulizia. E da uno stile sobrio. Zero fronzoli, massima responsabilità.

A metà degli anni Settanta, un rifiuto gli cambia la vita. L’Inter non lo prende nel vivaio. Lui sceglie la porta accanto, il Milan. È una storia semplice e precisa: resilienza concreta, non slogan. È qui che il messaggio di Marotta trova spessore. Il dirigente non celebra un avversario storico per retorica. Indica ai giovani una mappa: accettare i no, allenarsi duro, rispettare i ruoli, guidare senza rumore.

L’esempio di Baresi, oltre le maglie

Il calcio italiano ha bisogno di modelli trasversali. Baresi parla anche a chi tifa nerazzurro. Lo fa con tre lezioni essenziali: Disciplina: arrivare in orario, curare i dettagli, spegnere il telefono quando serve. Leadership silenziosa: meno post, più azioni. Un contrasto pulito vale più di cento parole. Fedeltà al progetto: la maglia non è una vetrina, è una responsabilità.

Se giochi in un campo di provincia o in Primavera, questi punti non costano nulla e fanno la differenza. E sì, anche accettare un rifiuto può diventare la tua spinta. Come per Franco.

A chi lavora nei vivai e nelle famiglie, l’invito di Marotta suona pratico. Chiedete educazione motoria seria. Pretendete sonno e alimentazione. Insegnate a gestire la pressione dei social. I dati su infortuni e drop-out dicono che la prevenzione paga più della cura. E che i contesti stabili — scuole attente, società presenti, allenatori formati — allungano le carriere e migliorano le persone.

Cosa serve ai giovani calciatori oggi

Un allenatore che corregge senza umiliare. Un capitano che ascolta prima di parlare. Un dirigente che mette le regole prima delle scorciatoie. Un esempio come Baresi, che ricorda che il talento cresce solo se lo nutri ogni giorno.

Marotta, da presidente chiamato a tenere insieme conti, spogliatoio e ambizioni, sceglie la strada più semplice e più dura: alzare l’asticella culturale. Non promette formule magiche. Dice ai ragazzi di guardare un modello verificabile. Un professionista che ha vinto quasi tutto senza perdere la misura.

Forse è questa la vera domanda che ci lascia Sant’Ambrogio, al di là delle notizie ancora da confermare: cosa vogliamo vedere nei nostri stadi tra dieci anni? Rumore e gesti veloci, o la calma di un difensore che capisce prima dove andrà il pallone? La risposta, come sempre, comincia negli occhi di chi entra in campo. Con passo corto. E idee chiare.