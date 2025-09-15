Esonero deciso: al suo posto arriva un italiano

Si continua con gli esoneri nei principali campionati europei. Un’altra panchina sembra essere destinata a cambiare con il sostituto che potrebbe essere italiano

La ripresa dei campionati a distanza di qualche settimana a causa della sosta non è stata semplice per molte squadre e anche per i tecnici. Alcune panchine iniziano ad essere molto traballanti e a questo punto non possiamo escludere che si possa optare per qualche decisione molto drastica visto che siamo in una fase di campionato dove ogni punto può indirizzare anche il futuro della stagione.

Per un tecnico, però, il destino sembra essere praticamente segnato. Secondo le ultime indiscrezioni, il club ha deciso per l’esonero e l’annuncio è atteso magari già nelle prossime ore. Al momento non si hanno notizie sul possibile sostituto, ma cresce la possibilità che si possa puntare su un allenatore italiano. Vedremo come si evolverà la situazione e se alla fine si opterà per questa soluzione.

Sconfitta ed esonero: il sostituto è italiano

L’esonero sembra essere ormai deciso. Stando alle informazioni, il club non è assolutamente soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi quindi starebbe ragionando sulla possibilità di andare su un profilo differente per provare a dare una scossa alla stagione e cercare un traguardo importante come magari l’Europa.

Secondo quanto riferito da Kicker, il Borussia Monchengladbach nel corso delle prossime ore dovrebbe dare il benservito a Gerardo Seaone visto il solo punto conquistato in tre partite. L’allarme, però, arriva dai gol fatti, zero, e da quelli subiti, cinque, di cui quattro solo nell’ultima partita. Un trend molto allarmante che sta portando la società a valutare l’esonero e la possibilità di prendere un nuovo allenatore e attenzione al profilo di Paolo Vanoli, molto apprezzato a livello internazionale. E per lui sarebbe comunque una esperienza importante dopo quella di Torino.

Naturalmente siamo al momento nel campo delle ipotesi. Il nome di Vanoli per il Borussia Monchengladbach è da tenere in considerazione anche se per adesso il club non ha ancora sciolto i dubbi. La certezza ad oggi sembra essere rappresentata dal fatto che Seaone non sarà più il tecnico dei tedeschi. Poi sul sostituto si faranno tutte le valutazioni del caso. Di certo il profilo di Vanoli è da tenere in considerazione anche perché parliamo di un tecnico molto ambito soprattutto in campo internazionale.