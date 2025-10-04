Calciomercato Napoli: i Friedkin beffano ADL, lo stanno prendendo

Rimpianto Napoli. I Friedkin scendono in campo e beffano Aurelio De Laurentiis: ecco tutti i dettagli.

Una sfida a distanza fra il Napoli e la squadra dei Friedkin, che hanno mosso passi importanti per prendere il calciatore in vista della prossima sessione di calciomercato invernale.

Ecco le ultimissime notizie relative al possibile addio del calciatore che già in estate è stato ad un passo dal Napoli che poi, per varie esigenze, ha dovuto abbandonare il colpo.

Adesso la famiglia Friedkin è pronta a chiudere l’accordo e anticipare il colpo.

Il mercato è fatto anche di storie come questa. Infatti, dopo aver seguito a lungo il calciatore, Manna non è riuscito a prenderlo in estate a causa dell’infortunio di Lukaku che ha fatto saltare l’affare.

Con i soldi messi a disposizione per finanziare questo acquisto, la proprietà è dovuta intervenire per chiudere il colpo Hojlund. E così il calciatore è stato messo in standby, diventando la prima scelta in vista del mercato di gennaio.

Adesso, però, c’è una novità che riguarda i Friedkin che si sono inseriti nell’affare e sono pronti ad anticipare la concorrenza per il giocatore spagnolo.

Calciomercato Napoli: beffa in arrivo, i Friedkin chiudono

Diventati proprietari non solo della Roma ma anche dell’Everton, i Friedkin si stanno muovendo ad ampio raggio sul calciomercato.

Infatti, la società è a lavoro per rinforzare la rosa non solo dei giallorossi ma anche del club di Liverpool.

Ed è per questa ragione che nel mirino della dirigenza è finito un obiettivo di mercato del Napoli, che sarebbe dovuto arrivare in azzurro l’estate scorsa come vice Di Lorenzo.

A sorpresa, infatti, adesso l’Everton ha messo gli occhi su Juanlu Sanchez del Siviglia che è pronto a lasciare la Liga per andare in Premier.

Juanlu Sanchez all’Everton: Napoli fuori dai giochi?

Rischia di diventare un rimpianto Juanlu Sanchez che è pronto a lasciare il Siviglia per andare all’Everton. I Friedkin hanno mosso passi concreti per prendere il calciatore spagnolo che è pronto a vivere una nuova esperienza lontano dalla Spagna.

Le ultime indiscrezioni parlano di un forte interesse da parte della società inglese che è pronta ad anticipare la concorrenza del Napoli. Il difensore, adesso, è pronto a valutare l’offerta dell’Everton.

Juanlu Sanchez, che ha già espresso la sua intenzione di lasciare Siviglia, a gennaio può andare in Premier League. Un vero rimpianto per il Napoli che in estate non ha chiuso il colpo a causa di varie ragione e che adesso dovrà superare l’Everton nella corsa per il difensore che resta sempre un obiettivo degli azzurri.