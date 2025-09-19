Vertice ed esonero: già scelto il sostituto

Il futuro di un tecnico sembra essere ormai deciso. Il patron è arrivato in città e si attende l’esito dell’incontro per avere maggiori certezze

Stiamo per avvicinarci nella parte centrale della stagione e da oggi in poi ogni punto inizia a valere tanto. Proprio per questo motivo molti tecnici dovranno fare un cambio passo per salvaguardare il proprio posto. Ma attenzione alla possibilità di un esonero già dopo il weekend in arrivo. Secondo le informazioni che arrivano dai media locali, il patron è atteso in città anche per incontrare l’allenatore e capire se si potrà continuare insieme. Il rischio è quello di una separazione visto che i risultati non sono sicuramente quelli attesi.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi anche perché c’è una partita da giocare e un incontro con il presidente. Ma di certo la società non è assolutamente contenta dei risultati e si attende un cambio di passo importante in questo senso. Attenzione, comunque, alla possibilità di un esonero immediato visto che i rapporti non sono più ottimali.

Esonero sempre più vicino: chi al suo posto

La posizione di un tecnico è davvero a forte rischio. Il nome in questione è quello di Amorim. Il Manchester United non è assolutamente contento di quanto fatto dal portoghese fino ad oggi tanto che si parla dell’arrivo di Ratcliffe per parlare con il tecnico e capire se ci sono le condizioni di continuare insieme. In caso di una rottura, attenzione ad una vecchia conoscenza del nostro calcio.

Sergio Conceicao lo scorso anno con il Milan ha fatto bene nonostante qualche problema di troppo soprattutto nel finale di stagione e potrebbe rappresentare una soluzione per il Manchester United in caso di esonero di Amorim. Per il momento si tratta di una ipotesi anche perché si stanno valutando altri profili e quindi vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Il nome di Conceicao è da tenere in considerazione per il Manchester United. Magari saranno proprio i procuratori del portoghese a proporlo se ci dovesse essere l’esonero di Amorim. Una situazione in evoluzione e destinata a prendere forma magari già direttamente dopo il weekend.

Conceicao una possibilità per il Manchester United

Conceicao in questo momento è una possibilità per il Manchester United e poi vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane. Resta sicuramente una pista da attenzionare visto che il futuro di Amorim è assolutamente in bilico a causa di risultati deludenti.

Al momento siamo nel campo delle suggestioni e vedremo come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi giorni. Ma il nome di Conceicao è da tenere in considerazione per il Manchester United.