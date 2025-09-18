Ancelotti, è già finita in Brasile? Può tornare subito in Italia

L’esperienza in Brasile per Ancelotti può trovarsi già ai suoi titoli di coda, stando alla fuga di notizie sul suo ritorno in Europa.

Non se la passa benissimo l’allenatore che, fino a questo momento e sulla panchina della formazione brasiliana, ha ottenuto soltanto otto vittorie in diciassette partite. Troppo poco, anzi pochissimo, con le sue voci sull’esonero che sono venute fuori.

L’allenatore di Parma ha lasciato il Real Madrid assieme a suo padre, vivendo comunque in Brasile dove c’è anche “Re Carlo”, che sta avendo un’esperienza diversa e comunque tortuosa da Commissario Tecnico dei verdeoro. Per Davide però sembra già finita al Botafogo, tant’è che può salutare e tornare in Europa, dove c’è un club che lo aspetta a braccia aperte. Altrimenti sarà approdo in Serie A, per un ritorno in Italia dopo l’esperienza vissuta da vice al Napoli.

Ancelotti a rischio in Brasile: già pronto il ritorno in Europa

In Europa oppure proprio in Italia, in Serie A, ma questa volta senza papà Carlo. Le cose per Davide Ancelotti al Botafogo non stanno andando proprio come si augurava e la separazione dal club carioca è possibile.

Si tratta di una scelta che lo vedrebbe poi pronto ad una nuova avventura, come hanno fatto sapere da Daily Record dove hanno spiegato che il club campione dell’ultima Copa Libertadores, si è fatto eliminare agli ottavi di finale contro il club del LDU Quito. A prescindere poi dalla stessa Copa, in campionato l’attuale sesto posto anche complica le cose per la posizione di Ancelotti, oltre alla Copa do Brasil dove è stato eliminato dal Vasco da Gama. Insomma, peggio non poteva iniziare l’avventura di Davide Ancelotti come allenatore, dopo la “gavetta” fatta alle spalle del papà.

Questo, porta infatti degli interrogativi al Botafogo, club che valuta l’esonero. Dovesse arrivare il licenziamento, in ogni caso, la possibilità sarebbe quella di vedere Ancelotti in Scozia, oppure fermo e in attesa di una chiamata dalla Serie A.

Dove allenerà Ancelotti? Due ipotesi dopo il Botafogo

I Rangers di Glasgow stanno pensando di nuovo a Davide Ancelotti. Risultava ad un passo in estate e adesso, come sostituto di Russell Martin, potrebbe approdare nello storico club scozzese che si trova al decimo posto e con soli 4 punti. I media dalla Scozia hanno infatti fatto sapere che il primo nome per la panchina è il figlio d’arte, che presto può liberarsi dal Botafogo.

Le alte ambizioni di Davide Ancelotti lo vedono comunque un nome tra i possibili candidati in Italia, qualora dovessero saltare le panchine in Serie A. Tra queste, occhio alle posizioni di Lecce, Parma e Pisa, tutte coinvolte già in una situazione complessa dopo tre giornate di campionato.