Juve, il mercato dipenderà dalla qualificazione Champions: ecco da chi si riparte

La Juve è davanti a un bivio: senza Champions si taglia, con la Champions si costruisce. In mezzo, giocatori da rilanciare, profili da cedere e un’idea chiara: tornare a somigliare a se stessi, senza più mosse impulsive.

La qualificazione in Champions League vale soldi veri. Tra premi UEFA, market pool e stadio pieno, parliamo di una forbice stimabile fra 50 e 80 milioni. Non è un dettaglio: orienta il mercato Juve, le scelte sugli stipendi, il peso delle cessioni. Con la Champions, puoi trattenere un big e scegliere un innesto mirato. Senza, devi ricalibrare subito.

Negli ultimi due anni, alcune operazioni hanno lasciato domande aperte. È circolata l’ipotesi di un affare in stile prestito con obbligo per Openda attorno ai 44 milioni più ingaggio: al momento non ci sono conferme ufficiali su un’operazione Juve–Lipsia di questo tipo.

Resta però un caso-scuola: quando ti vincoli a cifre alte, un’annata storta porta a rischio di minusvalenza. Anche il nome di Jonathan David è rimbalzato più volte sul taccuino dei parametri zero, ma non risultano approdi in bianconero. Segnale chiaro: serve una linea tecnica più netta di prima.

L’attacco tra nodi e opportunità

Qui sta il punto centrale. La Juve riparte da Vlahovic. Puoi immaginare un rinnovo con ingaggio più sostenibile e bonus legati ai gol. È la pietra d’angolo. Attorno a lui, profili dinamici e verticali: un ex rimpianto come Kolo Muani piace per caratteristiche, ma i costi oggi sono da top di gamma e la trattativa sarebbe complessa. Senza Champions, resta una suggestione.

Sulle ali e nei trequarti girano nomi caldi e freddi. Si è parlato di Zhegrova e di un interesse dell’Everton a gennaio: anche qui, niente certezze su un asse diretto con la Juve. Il dossier Boga rimane fluido e dipende dal finale di stagione: è un profilo che può spaccare le partite, ma devi pesare costi e continuità. In mezzo, il sogno tecnico si chiama Koopmeiners: valutazioni alte e concorrenza inglese, soprattutto dalla Premier League. Senza risorse Champions, la pista si complica.

Un nome che fa gola fuori è Cambiaso. Qui la scelta è identitaria: monetizzi un asset con forte appeal in Premier, creando un tesoretto, oppure lo tieni e costruisci un lato sinistro moderno e riconoscibile? La risposta, ancora una volta, passa dal quarto posto.

La porta e le uscite strategiche

La Juve vuole un portiere che sposti l’asticella, modello Maignan al Milan. I nomi ci sono: Alisson, Carnesecchi, Vicario. Tre strade diverse per costi, età e disponibilità dei club. Il Liverpool non si priva facilmente del brasiliano. L’Atalanta non fa sconti. Il Tottenham ragiona da Premier. Più percorribile, per prezzo e contesto, resta il profilo di Di Gregorio, seguito da tempo: se arriva, l’uscita di Perin diventa probabile. Ma anche qui, serve ossigeno finanziario prima di affondare.

E allora, da chi si riparte davvero? Dallo zoccolo duro che unisce qualità e sostenibilità: Vlahovic centravanti vero, Locatelli bussola, Fagioli da rilanciare, Gatti in crescita, Cambiaso se non parte. Attorno, uno o due innesti mirati e non di più. Meglio una squadra riconoscibile che un catalogo di nomi.

La Champions ti compra tempo e idee chiare. Senza, toccherà scegliere con coraggio. Domanda semplice, risposta non banale: preferite un colpo da copertina o il gusto di rivedere una Juve che sa chi è, anche nelle piccole cose di ogni domenica?