Thiago Motta in panchina: affare da 15 mln

Per Thiago Motta è il momento della verità. Considerato da molti un enfant prodige della panchina, l’esonero della Juventus ha scosso l’italo brasiliano che adesso è in cerca di rilancio. Il suo ritorno in pista può valere fino a 15 milioni di euro.

C’è fermento in casa Motta. Il mister sta spingendo per tornare al più presto in panchina ed archiviare la brutta parentesi bianconera, chiusa con un esonero.

La scelta, però, non è facile perché questa volta Thiago Motta non può sbagliare. Ecco perché i suoi agenti sono a lavoro per trovare una sistemazione adeguata al loro assistito, che deve riflettere sulle offerte fin qui arrivate.

Perché il ritorno in panchina di Motta vale fino a 15 milioni di euro?

Ci sono dei nuovi retroscena di mercato che riguardano Thiago Motta.

Dopo essere stato accostato a lungo a squadre di Serie A, per l’allenatore si muove qualcosa dall’estero con i suoi agenti a lavoro per trovare una squadra adeguata alle caratteristiche del tecnico che è sempre più seguito in Europa.

Juventus: quanto vale la rescissione con Thiago Motta?

Attualmente il mister è ancora legato da un lungo contratto con la Juventus.

I bianconeri sperano nel ritorno in panchina di Motta. Infatti, se dovesse trovare una sistemazione la società risparmierebbe la bellezza di 15 milioni di euro di ingaggio.

Ecco perché negli uffici della Continassa continuano a seguire a distanza la situazione del mister che è in contatto con diverse squadre.

L’ultima, in ordine cronologico, è il Monaco che ha già espresso il proprio interesse nei confronti di Thiago Motta.

Thiago Motta al Monaco?

Grande attesa sulla decisione finale da parte del club del Principato e Thiago Motta, che è finito nel mirino del Monaco.

Non si conoscono ancora i dettagli ma se dovesse andare a buon fine l’operazione, il tecnico italo brasiliano dovrà liberarsi dalla Juventus che ha ancora sotto contratto Motta fino al 2027 con un ingaggio da 4 milioni di euro.

Dunque, con la rescissione la Juve potrebbe risparmiare almeno 15 milioni di euro. Una cifra considerevole che potrebbe essere reinvestita nel mercato di gennaio.

Prima, però, c’è bisogno che Thiago Motta trovi una nuova squadra al più presto possibile. Comolli resta in allerta e attende novità dall’entoruage del mister che sta lavorando per trovare una sistemazione per il loro assistito che ha voglia di mettersi di nuovo in discussione.