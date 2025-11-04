l Milan “ripete” l’affare Gimenez: lo prendono dal Feyenoord

È ancora troppo presto per parlare di calciomercato, eppure qualcosa dalle parti di via Aldo Rossi già si starebbe cominciando a muovere.

Stando alle ultime notizie, infatti, proprio come 12 mesi fa, a gennaio il Milan si potrebbe rinforzare con un giovane talento del Feyenoord, calciatore che sarebbe già stato contattato tramite Santiago Gimenez, suo ex compagno. Il Bebote starebbe fungendo da direttore sportivo in pratica, con il ragazzo che non avrebbe esitato neanche per un secondo ad ascoltare e valutare la chiamata del Diavolo, nonostante diverse grandi del calcio europeo e mondiale si starebbero concretamente muovendo per lui.

Il Milan fa bis: altro rinforzo dal Feyenoord

Dopo Santiago Gimenez il Milan potrebbe andare a pescare un altro rinforzo dal Feyenoord, nella speranza che le cose possano andare meglio rispetto che con il Bebote. Non stiamo parlando di un attaccante, bensì di un esterno di centrocampo che potrebbe alternarsi con Saelemaekers nel momento del bisogno.

In teoria su quel lato ci sarebbe già Athekame, ma Allegri potrebbe pensare di spostare l’U21 svizzero a sinistra e arretrare Bartesaghi come vice Pavlovic così da fare spazio a uno dei giocatori più forti e promettenti della sua generazione. Convincere il Feyenoord a lasciar partire il ragazzo a gennaio non sarà assolutamente semplice, anche perché già con Gimenez gli olandesi si sono dimostrati degli ossi duri, ma la volontà del classe 2006 di provare una nuova esperienza in carriera potrebbe risultare decisiva.

Stando dunque alle ultime notizie, in vista del gennaio il Milan potrebbe pensare di inserirsi nella corsa a Givairo Read, esterno del Feyenoord che dalle parti di San Siro conosco molto bene dopo le ottime due prestazioni nei playoff di Champions League della scorsa stagione. Il problema non è tanto la valutazione del ragazzo, accessibile, quanto l’agguerrita concorrenza che si sarebbe creata.

Lo comprano dal Feyenoord per 20MLN

Il Milan potrebbe essere una delle tante squadre in corsa per Givairo Read, esterno dal doppio passaporto (Suriname e Olanda) che fino a questo momento in stagione ha collezionato 13 presenze, un gol e 3 assist in tutte le competizioni con la maglia del Feyenoord.

Convincere i biancorossi a lasciarlo partire nel prossimo calciomercato invernale non sarà assolutamente semplice, ma la sensazione è che difronte ad un’offerta da almeno 20 milioni di euro le parti potrebbero cominciare a sedersi al tavolo e valutare il da farsi. Interessato al giocatore il Milan valuterebbe seriamente la possibilità di avanzare un’offerta del genere per Read, peccato però che secondo i colleghi di Sky Sport il Bayern Monaco sarebbe pronto a sbaragliare la concorrenza offrendo al Feyenoord una cifra compresa tra i 25 e i 35 milioni di euro per il classe 2006.