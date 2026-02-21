Rinvio del big match per maltempo: c’è un problema sul recupero

Un primo rinvio potrebbe consumarsi in questa stagione e a causa del maltempo, per quanto si racconta nel corso di questa giornata.

Ma c’è una concomitanza tra gli eventi, che preoccupa chi deve sistemare poi le cose sui calendari. Il match in programma oggi, il big match tanto atteso dalle due tifoserie, rischia di non giocarsi a causa delle condizioni climatiche.

Il rischio rinvio è concreto e viene spiegato, proprio quest’oggi, di quanto sarà complicato andare a risolvere le cose poi qualora dovesse confermarsi il tutto, per il recupero da non poter incastrare per il sovraffollamento degli impegni da qui in avanti e con la sosta poi a ottobre per i club che dovranno vedere fermati, di nuovo, tutti i campionati.

Rinvio per maltempo: serio rischio per i calendari

A serio rischio i calendari, stando a quello che riportano quest’oggi dall’estero per quello che succederà in caso di rinvio del match.

I due club in questione che si sfidano in una delle più affascinanti sfide del campionato, rischiano di dover non giocare a causa delle condizioni climatiche. Stando alle previsioni metereologiche, sono segnalati temporali e rovesci importanti sull’impianto che dovrà ospitare il match di questa sera, in programma per le 20 e 45.

Con l’allerta meteo si rischia di dover predisporre il rinvio del match, che complica le cose perché non sarà possibile recuperare il match nell’immediato. Il sovraffollamento del calendario, infatti, non permette alla Federazione francese di far recuperare nell’immediato il match. Domani, il PSG, ha un altro “impegno” che vede l’esclusione di alcuni giocatori tra i titolarissimi a disposizione di Luis Enrique.

Non si può recuperare il match: il rinvio complica tutto, il motivo

Complicherebbe tutto il rinvio del match ed è per questo che si sta cercando di aspettare, per capire se sarà possibile o meno giocare il Classico di Francia, in programma oggi alle ore 20 e 45 tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain.

Il problema è legato al fatto che nella giornata di lunedì non sarà possibile recuperare l’impegno. Il motivo è legato all’impossibilità di schierare poi Ousmane Dembele, calciatore praticamente già “annunciato” come vincitore della cerimonia che sarà del Pallone d’Oro nella serata di lunedì a Parigi. La Prefettura di Marsiglia, hanno fatto sapere da L’Equipe, starebbe spingendo per giocare regolarmente il match. Ma bisognerà aspettare e valutare anche l’ordine pubblico per i tifosi.