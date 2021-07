Calciomercato Fiorentina: in arrivo un ex City e un campione del Mondo

La Fiorentina pronta a chiudere un colpo importante di mercato. Il ds Pradè lavora per l’arrivo in Italia di un ex Manchester City

Calciomercato Fiorentina: torna l’ex Nastasic

La Fiorentina cerca un grande nome in difesa. Tra i calciatori sulla lista del club viola anche l’ex Nastasic. Il centrale, gestito da Ramadani, ha già giocato in Serie A con la maglia viola prima del passaggio al Manchester City e poi in Bundesliga.

Ma il difensore non è l’unico colpo in canna per i viola. Come riportato da La Nazione (Firenze) il reparto arretrato è sotto la lente di ingrandimento del club.

Pezzella e Milenkovic hanno le valigie in mano e potrebbero andare via. Il capitano argentino piace all’Atalanta mentre Milenkovic (che condivide con Nastasic l’agente) non vuole rinnovare e potrebbe essere ceduto al Tottenham per 35 milioni di euro.

Fiorentina: Nastasic e un giovane

L’obiettivo del club viola è creare una difesa giovane con un calciatore esperto. Nastasic sarebbe l’ideale, costa poco e conosce la piazza. Come detto i viola cercheranno di ringiovanire il reparto, magari chiudendo dal Brescia l’arrivo di Cistana inseguito da un anno.

Occhio anche al nome di Lovato del Verona, che però costa oltre i 10 milioni visti i suoi 21 anni. Anche Cellino spara alto per il suo difensore.

Con Nastasic, in uscita dallo Schalke 04 retrocesso, la Fiorentina si sentirebbe cautelata avendo già in rosa Quarta da affiancare al serbo.

Il prezzo di Nastasic, occhio a Mustafi

Nastasic potrebbe tornare a Firenze a prezzo di saldo. Il centrale serbo, infatti, non è più giovanissimo ed il club tedesco non naviga in buone acque. Per tale ragione una cessione del calciatore ad una cifra inferiore ai 5 milioni di euro non è da escludere. Se non arrivasse l’accordo con Nastasic la Fiorentina potrebbe anche prendere il Campione del Mondo Mustafi. L’ex Sampdoria sarebbe una garanzia ma ha uno stipendio alto visto il palmares.

