Ricordate l’Ajax dei miracoli che arrivò in semifinale di Champions? Ecco che fine hanno fatto i calciatori

Nel calcio europeo, a volte, avvengono dei veri miracoli. Ecco dove sono finiti i top player dell’Ajax che sfiorarono nel 2019 la finale di Champions.

La semifinale tra Tottenham e Ajax è stata tra le più palpitanti della storia della Champions League. Ai tempi la squadra olandese era imbottita di talenti ma si trovò difronte la compagine londinese al top della forma con un Kane in formato mondiale. Vediamo dove sono finiti i talenti più splendenti dell’Ajax.

Partiamo dal numero 1 che, probabilmente, ha avuto una carriera superiore rispetto alle sue reali qualità. Il portiere André Onana ricevette una sospensione antidoping nel 2021 dopo un test positivo per la Furosemide. Nell’Inter ha raggiunto una finale di Champions ma nella sua attuale squadra non ha dimostrato di valere l’investimento di 44 milioni di sterline. Il Manchester United ha creduto nelle potenzialità del camerunese, ma ha deluso le aspettative all’Old Trafford.

Mazraoui è passato a titolo gratuito, alla scadenza del suo contratto nel 2022, al Bayern Monaco. E’ risultato fondamentale nella cavalcata del Marocco alle semifinali della Coppa del Mondo 2022, ma il 26enne non ha impressionato in Bundesliga. Joël Veltman, nel Brighton, è stato battezzato Mr Consistent, rappresentando una colonna portante della squadra allenata da De Zerbi. Gioca con il numero 34 in omaggio ad Abdelhak Nouri, suo ex compagno di squadra dell’Ajax.

Gli altri eroi dell’Ajax dei miracoli

Il difensore più rappresentativo della squadra olandese, ai tempi, era Matthijs de Ligt. L’ex capitano fu pagato 75 milioni di euro dalla Juventus. L’ex colonna dell’Ajax avrebbe dovuto sostituire Chiellini, ma di fatto non ha reso nel calcio italiano. Dopo un triennio avaro di soddisfazione è passato al Bayern. Daley Blind si è consacrato, a sorpresa, nel Manchester United. Nicolás Tagliafico non ha impressionato, invece, al Lione ma ha avuto un ruolo chiave per la nazionale Argentina nella conquista del titolo della Copa America nel 2021 e nel trionfo nella Coppa del Mondo nel 2022.

Donny van de Beek, invece, ha deluso nel Manchester United. Acquistato per 35 milioni di sterline è stato scaricato prima all’Everton e poi all’Eintracht Francoforte. Il brasiliano David Neres è stata la più grande delusione del tecnico Erik ten Hag. E’ stato venduto allo Shakhtar Donetsk nel gennaio 2022 e in seguito al Benfica. Dopo cinque anni gloriosi all’Ajax, Tadic è partito per il Fenerbahce nella passata stagione, ma non si è calato al meglio nel campionato turco. Lasse Schöne, dopo la parentesi turbolenta al Genoa, è tornato al NEC in Olanda a 37 anni. Ecco che fine ha fatto Lamela dopo l’esperienze italiane.

Frenkie de Jong ha avuto il percorso spianato al Barcellona sotto la guida tecnica di Xavi Hernández. In prestito al Galatasaray, Ziyech ha ancora un anno di contratto con il Chelsea ma si è eclissato. Klaas-Jan Huntelaar, dopo il ritiro, è diventato il direttore tecnico dell’Ajax. L’attaccante Kasper Dolberg, dopo l’esperienza positiva al Nizza, è finito all’Anderlecht nel 2023. Gli è stato diagnosticato, inoltre, il diabete di tipo 1 nel 2021.