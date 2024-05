Ronaldo vende il Cruzeiro, la decisione che fa rumore

Si è scatenata una vera e propria bufera su Ronaldo il Fenomeno in Brasile, il calciatore è pronto a vendere il Cruzeiro dopo tre anni da azionista di maggioranza.

L’ex calciatore possiede il 90% della società storica di Belo Horizonte che lo lanciò nel calcio che conta quando aveva ancora appena 16 anni.

Proprio il club brasiliano l’aveva pescato dal Sao Cristovao nel 1993 quando Luis Nazario de Lima aveva appena 16 anni. Con i biancoblù aveva debuttato segnando 12 reti in 14 partite e meritandosi la chiamata da parte dell’Europa dove inizia a splendere il suo astro nel Psv Eindhoven. Due anni ad alto livello che gli permettono di volare verso il Barcellona.

In blaugrana gioca una stagione e segna a valanga tanto che Massimo Moratti si innamora di lui e lo porta in Italia. Nonostante mostri momenti di altissimo calcio l’attaccante si fa gravemente male al ginocchio due volte cosa che condizionerà per sempre la sua carriera. Nel 2002 scappa di notte per andare al Real Madrid dove inizia per lui una nuova carriera, in mezzo ai galaticos. Chiuderà in Italia al Milan per poi tornare in Brasile al Corinthians.

Vedremo quello che ci racconterà ora il suo futuro da azionario di maggioranza di un Cruzeiro che ormai appare lontano dai suoi pensieri.

Ronaldo e la decisione di vendere il Cruzeiro

Caos attorno a Ronaldo il Fenomeno che pare davvero aver deciso di cedere il Cruzeiro. I media carioca sembrano pronti a sottolineare come si sta per concludere la cessione delle quote del brasiliano all’imprenditore Pedro Lourenco famoso in patria come re dei supermercati e creditore della società mineira per via di vicende legate al passato.

A Ronaldo non è piaciuto il fatto di essere stato messo sotto pressione dai tifosi per il rendimento della squadra e così ha preso la decisione. Il nuovo proprietario ha condiviso questa decisione lasciando un po’ tutti senza parole.

Ha parlato anche Lourenco, specificando: “La trattativa ha preso forza da qualche giorno. alle 16, ora brasiliana, avremo una riunione con Ronaldo e metteremo tutte le firme. Ho già scelto il nuovo direttore generale che sarà Alexandre Mattos che collaborerà con mio figlio Pedro Junior. Il vero proprietario del Cruzeiro però sono i tifosi”.

Al momento non sappiamo bene cosa accadrà nel futuro di Ronaldo che potrebbe decidere anche di mettere da parte, almeno per il momento, il mondo del calcio che rimane però il centro della sua vita.