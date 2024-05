Follia Lazio, se Tudor rimane Lotito pronto a fare pazzie per averlo: pronti 100 milioni

Tudor ha stravolto le gerarchie nella squadra capitolina e, in caso di permanenza, avrà a disposizione un bel tesoretto in estate per accaparrarsi un big della Serie A.

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, criticato da una parte della tifoseria per i mancati investimenti vorrebbe un top player per puntare a grandi traguardi nella prossima stagione. Sotto la gestione Sarri è arrivato un secondo posto, a debita distanza dal Napoli, nel campionato 2022/2023. Nella stagione in corso la squadra ha deluso le aspettative ed è arrivato il cambio in corsa in panchina.

Dopo aver allenato tante squadre in giro per l’Europa, Tudor ha registrato ottimi risultati nell’Udinese. A seguito dell’esperienza, in qualità di vice, alla Juventus, ha sorpreso a Verona e all’Olympique Marsiglia. Si è dimostrato un tecnico carismatico, a suo agio in piazze molto calde a livello ambientale. Lotito gli ha affidato una rosa, qualitativamente, valida. L’ex centrocampista della Vecchia Signora predilige il 4-2-3-1 come modulo di base, ricorrendo anche al 3-5-2.

Il suo è un calcio moderno. Tudor punta a un pressing molto alto, nel tentativo recuperare il possesso nella trequarti avversaria, ma in avanti avrebbe bisogno di un talento giovane. In questa annata è venuto a mancare il solito apporto di Ciro Immobile in termini realizzativi. Il centravanti campano, afflitto da problemi fisici, ha segnato appena 11 reti in 41 partite totali in tutte le competizioni.

Lazio, top player cercasi

Il reparto offensivo della squadra capitolino ha deluso le aspettative. Lo spagnolo Pedro, in 31 presenze, ha segnato appena 1 gol. Gustav Isaksen, in 28 presenze ha marcato appena 3 gol. Valentín Castellanos, in 32 presenze ha messo a referto 4 gol. Sono rimasti a bocca asciutta i compagni Diego Gonzále, Saná Fernandes e Cristiano Lombardi. Tudor ha sposato la linea giovani, ma vorrebbe un attaccante in grado di fare la differenza.

Lotito ha compreso che c’è bisogno di un giocatore di assoluto spessore. Immobile nella prossima stagione compirà 35 anni e non può reggere più da solo l’attacco della Lazio. Per questo motivo con un tesoretto di 100 milioni l’Aquila potrebbe tornare a volare con l’apporto di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo potrebbe cambiare aria dopo aver dimostrato il suo valore in Serie A ma non avendo ricevuto il giusto riconoscimento economico da De Laurentiis. Osimhen ha già scelto la sua destinazione. Il georgiano, dopo l’Europeo, farebbe le fortune di ogni attaccante della Lazio. Immobile potrebbe tornare, facilmente, in doppia cifra con l’apporto del numero 77.