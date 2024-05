PSG pronto a saccheggiare la Serie A: anche per l’allenatore si pensa ad un tecnico del nostro campionato

Il Paris Saint Germain è stato eliminato dalla Champions League, e vuole ripartire subito dal mercato. Spunta ora una grande ipotesi.

Ancora una volta, il Paris Saint Germain ha dovuto rinunciare al grande sogno, concludendo un’altra stagione avara di soddisfazioni. Contro il Borussia Dortmund è arrivata l’eliminazione in Champions League, con la semifinale con i tedeschi che è stata a dir poco amara. L’andata si è conclusa per 1-0 a favore della squadra di Edin Terzic, che si è poi imposta per 0-1 anche a Parigi, chiudendo i conti.

In pochi potevano aspettarsi questo risultato, che però ha sancito l’accesso alla finale del Borussia, che andrà così a sfidare il Real Madrid, a Wembley, il prossimo primo di giugno. Ebbene, adesso il Paris Saint Germain avrà altri problemi da affrontare, come il probabile addio di Kylian Mbappé, pronto per andare al Real, ed anche sul fronte panchina ci sono diverse riflessioni da fare. Andiamo a vedere colui che potrebbe prendere il posto di Luis Enrique.

PSG, ecco chi è il nome forte per la panchina

Il Paris Saint Germain è vincolata a Luis Enrique da un altro anno di contratto, ma visto l’ennesimo fallimento in Champions League, le cose potrebbero cambiare. Il nome caldo per la sua sostituzione è quello di Thiago Motta, protagonista di una stagione eccezionale con il Bologna in Serie A, squadra che è ormai vicina all’impresa di qualificarsi per la prossima Champions League. Quando si porta una piccola realtà a traguardi così importanti, è normale far accendere i riflettori delle grandi su di sé, e tutto è aperto in chiave futura.

Motta non sarebbe certo una novità per il PSG, dal momento che ha già militato in questa compagine come giocatore, dal 2012 al 2018, in sostanza, disputando a Parigi le sue ultime stagioni. Questo significa che conosce bene l’ambiente, ed anche il suo manager ha detto che sarebbe pronto per allenare all’estero, in particolare, in una piazza calda come quella della capitale francese.

Quello di Motta è un nome che sta girando in varie piazze, senza dimenticare che da molti è dato come il favorito assoluto per la panchina della Juventus, in sostituzione di Massimiliano Allegri, evidentemente arrivato a fine ciclo. Molto dipenderà dalla posizione di Luis Enrique e da ciò che verrà fatto del suo contratto, ed al momento, risulta davvero difficile formulare un pronostico su queste panchine.