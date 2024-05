Sinner avanti agli ATP Madrid, ora tocca a Khachanov

Continua il periodo d’oro per il nostro Jannik Sinner che si è qualificato agli ottavi di finale del Madrid Open di tennis dove affronterà Karen Khachanov.

Il tennista altoatesino è pronto a scendere in campo, in grado di superare un problema fisico che lo aveva portato a vivere dei problemi durante il corso dei sedicesimi. Infatti si era procurato dei problemi all’anca che lo avevano portato quasi all’eliminazione.

Il match contro Kotov infatti lo aveva visto un po’ al di sotto delle aspettative, a dover affrontare qualche complicazione di troppo nel secondo set vincendo comunque col risultato finale di 2-0. Il primo set si era concluso agevolmente con un 6-2 in 34 minuti, mentre il secondo era durato il doppio e terminato col risultato di 7-5.

Contro Khachanov aveva giocato già altre cinque volte, vincendo in quattro occasioni. Il primo successo era stato un 2-0 in Germania del 17 luglio del 2020. Poi era arrivato il ko agli US Open del settembre del 2020 col risultato finale di 2-3. Poi il 6 febbraio del 2021 a Melbourne Sinner vinse contro questo avversario per 2-1, stesso risultato maturato poi a Miami il 28 marzo del 2021. L’ultima sfida era arrivata negli Australian Open con un successo rotondo per 3-0 lo scorso 21 gennaio. E ora cosa accadrà?

Sinner stringe i denti

Jannik Sinner ha stretto i denti in una competizione molto importante sulla terra battuta, dove è pronto per affrontare un avversario di grande capacità e che lo metterà sicuramente in difficoltà a causa di una condizione fisica non semplice da gestire.

La sfida porterà ai quarti di finale dove il vincente troverà chi sarà in grado di conquistare risultato massimo nella sfida tra il canadese Auger Aliassime e il norvegese Ruud. E poi nel tabellone sono presenti tanti altri campioni contro i quali il nostro eventualmente dovrà vendere cara la pelle in una condizione fisica, come detto, non eccellente.

Medvedev è già qualificato ai quarti dopo aver superato Bublik e dove affronterà il vincente della sfida tra Lehecka e il redivivo Nadal. Dall’altra parte del tabellone troviamo il quarto tra l’americano Fritz, che ha superato Hurzacz, e l’argentino Cerundolo, che ha clamorosamente superato il tedesco Zverev.

Rublev, dopo aver battuto 2-0 l’olandese Griekspoor, aspetta invece il vincente della sfida tra Struff e Alcaraz che si affronteranno in una sfida piena di aspettative sotto diversi punti di vista. La speranza però è che tutti arrivino dietro al nostro Sinner nonostante una condizione fisica non proprio al massimo.