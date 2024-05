Milan, nome a sorpresa per la panchina: ha vinto tutto dall’altra parte del mondo

Il Milan è a caccia di un nuovo allenatore, e dopo diverse voci, arriva un’indiscrezione a sorpresa. Ecco chi può arrivare.

Il futuro del Milan si deciderà nelle prossime settimane, almeno per quanto riguarda la guida tecnica. Il 5-1 contro il Cagliari è servito per blindare il secondo posto in campionato, ma ciò non toglie che questa sia stata una stagione non troppo positiva. I risultati e le eliminazioni dalle coppe europee costeranno il posto a Stefano Pioli, che dopo una lunga permanenza e lo scudetto vinto due anni fa, si prepara a lasciare i rossoneri.

Pioli sarebbe diretto verso Napoli, anche se niente è ancora deciso ufficialmente. Nel frattempo, il Milan si guarda intorno e sta sondando varie possibilità, tra cui nomi già noti e sorprese sulle quali nessuno avrebbe potuto scommettere. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata alle ultime informazioni, con un nome che è appena sbucato dal nulla.

Milan, c’è un nuovo candidato alla panchina

Di recente, si è parlato molto del possibile arrivo in panchina di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan, con diversi incontri con la proprietà che sarebbero previsti nei prossimi giorni. Il tecnico del Porto è stato dato per favorito dai maggiori esperti in queste ultime ore, ma pare che ora la situazione si stia del tutto ribaltando, anche per via di alcune novità appena emerse.

Secondo alcuni, c’è anche Antonio Conte in lizza per la panchina di Stefano Pioli, ma non è il suo il nome più sorprendente. Stiamo parlando di Marcelo Gallardo, che ha vinto di tutto con il River Plate in Argentina, e che è attualmente è l’allenatore dell’Al Ittihad.

A riportare questa notizia, che ha davvero del clamoroso, è stato Gianluca Di Marzio sul suo sito web ufficiale, e va detto che questo è un colpo di scena non da poco in chiave mercato. Pare che Gallardo si stia per liberare del contratto con la squadra dell’Arabia Saudita, con la risoluzione dell’accordo che è ad un passo.

Come detto, Conceicao è l’alternativa più calda al momento, ma Gallardo potrebbe essere il colpo a sorpresa, un vero e proprio affare nel caso in cui si dovesse trovare un accordo tra le due società. Ovviamente, vi terremo aggiornati e ne sapremo di più al più presto, ma la situazione sembra in costante evoluzione, e non sono da escludere ulteriori nomi in lizza.