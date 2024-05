Lautaro, attenta Inter così lo perdi: sirene dalla Premier per l’argentino

Arrivano voci clamorose dall’Inghilterra. L’attaccante più prolifico della Serie A potrebbe cedere ad una tentazione irripetibile.

Il calciomercato segue logiche complesse, ma a volte basta una semplice operazione legata all’annuncio di un allenatore per scatenare un effetto domino con l’arrivo di campioni che, in apparenza, appaiono inamovibili. Ad oggi Lautaro Martinez è l’anima più valorosa della squadra nerazzurra, essendo diventato anche il capitano.

L’attaccante argentino è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021. E’ tra i calciatori più forti dell’intero panorama internazionale. Dopo aver iniziato a dare i primi calci ad un pallone nel settore giovanile del Liniers, nel 2014 venne ingaggiato al Racing Club, con cui ha debuttato tra i professionisti e nel quale ha militato per 3 stagioni. Il suo talento emerse in modo eclatante nel campionato sudamericano e l’Inter non si lasciò scappare la chance di portarlo all’ombra della Madonnina.

Dal 2018 ad oggi ha conquistato due campionati italiani (2020-2021 e 2023-2024), due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023) e tre Supercoppe italiane (2021, 2022 e 2023), oltre ad aver raggiunto una finale di UEFA Europa League (2019-2020) e una di UEFA Champions League (2022-2023). Pur non essendo dotato di un fisico imponente, il numero 10 dell’Inter fa della tecnica e della velocità il suo tratto di forza. Sotto la guida tecnica di Antonio Conte ha fatto il salto di qualità e il suo destino potrebbe essere legato a filo doppio a quello del tecnico pugliese.

La probabile destinazione di Lautaro Martinez

In quest’annata l’argentino è diventato il capocannoniere del calcio italiano. Con 23 gol messi a segno (soli 2 rigori) è nettamente davanti a Vlahovic, Osimhen e Giroud. E’, senza dubbio, l’attaccante di maggiore prospettiva del nostro campionato. Il classe 1997, dopo l’ennesima stagione da protagonista, vorrebbe un ingaggio di 10 milioni netti più bonus.

In un mercato internazionale troverebbe anche un club disposto a pagargli il doppio. Se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto con l’Inter, in caso di clamoroso ritorno di Antonio Conte al Chelsea, il primo nome della lista sarebbe il numero 10 dell’Inter. Lautaro, infatti, potrebbe essere tentato dalla possibilità di scendere in campo nel campionato europeo più prestigioso sotto la guida tecnica del suo allenatore preferito. Conte, dal canto suo, potrebbe ricostituire la coppia Lukaku-Lautaro che ha già avuto all’Inter. Il Chelsea ci sta provando anche per Osimhen e le grane di mercato per il Napoli non sono finite qui. L’unica certezza è che per un attacco delle meraviglie, a Londra, sborseranno cifre blu!