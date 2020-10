Notizie Juventus: ecco l’esito del tampone di Ronaldo

Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo non ci sarà contro il Barcellona. La Juventus senza la sua stella.

CR7 non giocherà la partita contro il Barcellona in Champions League. La punta è risultata ancora positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato ieri, di conseguenza non sarà presente domani allo Juventus Stadium per la gara contro la formazione di Leo Messi.

Tutto rinviato al prossimo 8 dicembre, quando la Juventus giocherà al Camp Nou la gara di ritorno dei gironi di Champions League.

Ronaldo ora mette nel mirino la prossima gara di campionato dei bianconeri, per la quale la punta ha tempo fino a sabato per risultare negativo.

Ultime Juventus: Ronaldo non gioca

Per questo motivo Cristiano Ronaldo sarà assente in Juventus-Barcellona. L’attaccante non scenderà in campo nella sfida di Champions League di domani sera contro i catalani.

Il test di oggi, infatti, è risultato ancora positivo per Ronaldo. La punta dovrà guardare ancora i compagni da casa, a Torino. Va ricordato che nonostante Ronaldo abbai contratto il coronavirus, è sempre stato asintomatico. Solo i tamponi di routine ai quali si sottopongono i calciatori hanno svelato la presenza del virus in ritiro con il Portogallo. Da oltre una settimana la punta è ai box e non si allena con i compagni di squadra alla Continassa.

Juventus news: Ronaldo sarebbe andato in panchina?

Probabilmente Cristiano Rolando non sarebbe in ogni modo sceso in campo dal primo minuto come confermato dallo stesso Pirlo. Al suo posto ci saranno Dybala e Morata come confermato dal tecnico oggi:

“Dybala sta bene, è un po’ stanco ma è normale visto che era contro il Verona alla prima partita da titolare ad ha giocato tutta la gara, avrà tempo per recuperare come tutti. Il suo è un ruolo particolare, penso che già domenica lo avete visto nella posizione dove credo: può muoversi libero nella sua zona di campo, valuteremo con chi sarà in attacco. Lui e Morata hanno fatto una buona partita, hanno scambiato bene, un peccato che non abbiano segnato”.