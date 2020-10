Balotelli al GF: la sorpresa al fratello Enock

Ha fatto una sorpresa al fratello Enock, il campione italiano Mario Balotelli, entrando nella casa del Grande Fratello.

Balotelli fa ingresso al GF: il messaggio al fratello Enock

Al GF, Mario Balotelli regala show ed emozione, mettendosi in gioco pur di fare una sorpresa al fratello. Assieme a tutta Italia, il fratello del campione ex Inter e Manchester City, Enock attende il suo futuro, perché il calciatore è attualmente svincolato. Balotelli fa ingresso nella casa, tra la curiosità di ogni amante del calcio.

Balotelli parla con il fratello Enock: le parole durante la puntata del GF

Alfonso Signorini, conduttore del GF, ha permesso a Mario Balotelli di parlare con suo fratello Enock, concedendogli l’ingresso in casa. Un rapporto molto particolare tra i due, che hanno molto sofferto da piccoli, come più volte raccontato da Enock Balotelli nel corso della sua esperienza al Grande Fratello. E infatti, queste sono le battute di Balotelli al fratello che non può muoversi, per le condizioni del gioco: “Ho chiesto ad Alfonso di entrare, così tu esci ed entro io. Sei con il freeze o sei un cretino?” – Balotelli scherza con suo fratello Enock e gli passa sua madre al telefono -.

E’ il meraviglioso gesto di Mario Balotelli, che entra nella casa più spiata d’Italia per regalare un momento magico a suo fratello. E’ il sorriso del calciatore italiano, che entra nella casa facendo cogliere le sue sfumature al pubblico italiano.

Le parole di Mario Balotelli al GF

“Ti devo salutare Angel, il gruppo di amici, mamma, papà. Stanno tutti bene. Manchi a tutti, ma non vogliamo che torni. Manchi anche a me, tanto tra poco il programma è finito, ci rivediamo. Purtroppo non ti posso schiaffeggiare, ci sono le distanze da rispettare. Tu sei la mia gamba sinistra, se io sono la tua gamba destra. Per me è strano essere qui, lo sai bene, sono qui solo per te”.

E sul particolare rapporto tra i due, legato anche all’infanzia, Balotelli parla così: “Io ed Enock siamo cresciuti insieme, tra me e lui c’è qualcosa in più di un rapporto semplice tra fratelli”.