Calciomercato: Balotelli ad un passo dalla firma

Mario Balotelli sta per firmare con il suo nuovo club. SuperMario ad un passo dall’accordo per tornare a giocare.

Calciomercato Saint-Etienne, Balotelli ad un passo

Mario Balotelli potrebbe presto tornare in campo. La punta, dopo l’esperienza al Brescia, sarebbe vicino al ritorno in Francia. Secondo quanto riportato dalll’Equipe, il Saint-Etienne avrebbe mostrato grande interesse per l’ex attaccante del Milan nelle ultime ore.

Per questo motivo, dopo l’esperienza al Nizza, Super Mario potrebbe tornare a giocare in Ligue 1.

Balotelli, l’indizio arriva dal GFVipi

Mario Balotelli aveva anche perchè aveva parlato così a suo fratello Enock durante la trasmissione in onda su Canale 5 “Grande Fratello Vip”:

“Fra qualche settimana firmo con una nuova squadra. Non preoccuparti”.

Anche il Torino su Mario Balotelli. L’idea è delle ultime ore e potrebbe concretizzarsi anche a mercato chiuso.

Calciomercato Torino: niente Balotelli

L’attaccante si sarebbe deciso a firmare per un club di Ligue 1 dopo diversi rifiuti in Serie A. Come vi aveva raccontato, nelle ultime battute di mercato, Balotelli era stato proposto a diversi club in Italia.

L’attaccante italiano, che cercava ancora un club in Serie A dopo l’esperienza a Brescia, spera di convincere ancora una società di massima serie a puntare su di lui.

Ed invece pare non ci sia stato nulla da fare. Nel corso dei colloqui tra l’agente Mino Raiola, che detiene la procura di Armando Izzo , e la società granata rappresentata da Cairo e dal ds Vagnati, era emerso per il Torino anche il nome di Mario Balotelli.

Vagnati, prima di arrivare a Bonazzoli, cercava un’altra punta per Marco Giampaolo che sta provando a far coesistere Belotti e Zaza. Secondo il procuratore italo-olandese, considerate la grandi doti di sacrificio dei bomber, Mario Balotelli sarebbe stato ideale per giocare con le due punte.

Il Torino non aveva chiuso a questa strada prima di arrivare a Bonazzoli della Sampdoria. Il giovane attaccante italiano, infatti, è arrivato a Torino nel corso delle ultime battute di mercato.