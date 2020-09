I tifosi interisti dovranno rinunciare all’acquisto di Lionel Messi. In questi ultimi giorni si era parlato di un possibile interessamento della squadra di Milano per il fuoriclasse argentino. Resterà solo un sogno. Ora pare che il Manchester City di Pep Guardiola sia davvero l’unica squadra a potersi permettere il numero 10 blaugrana. Poco fa ha parlato il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio dove ha escluso ogni possibilità di un approdo della ‘Pulce‘ nella nostra Serie A.

Ausilio su Conte: “Continueremo con lui, le sue idee come le nostre“

Intervistato da ‘Sky Sport‘ è intervenuto il dirigente Piero Ausilio sulla questione Lionel Messi, ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo avuto un summit di lavoro con il nostro tecnico Antonio Conte. Abbiamo parlato di alcune tematiche importanti, devo dire che è stata una riunione interessante. Da lì è uscita l’idea del nostro allenatore che combacia alla grande con la nostra idea di pensiero. Tutto ciò che ci ha riferito sposa con il nostro progetto“.

Su Messi: “Non c’è alcuna trattativa. Impossibile che venga da noi“

“Lionel Messi? Giorni fa quando mi è stata posta la domanda sull’argentino avevo semplicemente detto la verità, ora ve la ripropongo. Non c’è assolutamente alcun tipo di contatto con il calciatore, lo escludo categoricamente. Sinceramente queste idee non so da dove possano partorire. E’ ovvio che anche a me piacerebbe averlo nella nostra squadra, ma dobbiamo guardare in faccia la realtà. Tutti desiderano un calciatore del genere, inutile negarlo. Ma quando parliamo di calciomercato dobbiamo essere attenti e vigili perché gli obiettivi si devono mirare bene. In questo momento con la società ci stiamo concentrando sulle cessioni, credo sia la tematica più importante in questo momento. Parlare di giocatori che arrivano ogni settimana, giocatori impegnativi, giovani e meno giovani, ecc… Con queste idee possiamo finalmente parlare di acquisti“.

E sul mercato: “Coglieremo le migliori opportunità“

“Da questo incontro è uscita soprattutto un Inter unita anche nelle difficoltà. Le opportunità di mercato sono limitate e dobbiamo essere bravi a cercare di cogliere quelle più interessanti e quelle che possono fare al caso nostro”.

