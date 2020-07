Scudetto Juventus, il club “dimentica” il calciatore nelle foto: siparietto social

Juventus, siparietto con Cuadrado: “Ed io che cosa sono?”

“Stron9er”, sì, ma non senza il proprio calciatore. Scambio di vedute, in un siparietto social tutto da ridere, sulla pagina della Juventus. Il club ha “dimenticato” il calciatore colombiano, Juan Cuadrado, che ha subito chiesto alla sua stessa squadra, attraverso il canale Instagram della società. Il motivo è molto semplice ed è legato al suo ruolo.

La Juventus risponde a Cuadrado: il siparietto social è tutto da ridere

I tifosi juventini hanno subito notato il siparietto e lo scambio di “opinioni” tra Juan Cuadrado e la Juventus, sui canali ufficiali di Instagram della società bianconera. La Juventus, inserendo le foto degli “eroi” dei nove Scudetti, non ha inserito Cuadrado, calciatore che è intervenuto in un commento tutto da ridere. Su Instagram ha scritto, sotto al post: “Ma io che cosa sono?”. Non si è fatta attendere la risposta del club bianconero, che ha commentato con “Tu sei ovunque”. Il calciatore colombiano è infatti un perno fisso di ogni campionato disputato dalla Juventus. Ha vinto con il club bianconero la bellezza di cinque titoli da quando è a Torino. Inoltre, nonostante l’occupazione di un ruolo non suo, ben presto è diventato un perno fisso dell’undici titolare di Maurizio Sarri, che spesso lo ha schierato nel ruolo di terzino destro.