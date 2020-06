Notizie Juventus, Sarri a Sky Sport

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro il Bologna:

Le parole di Sarri

“Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico, abbiamo fatto 70 minuti di buona intensità. Abbiamo pagato solo nei 20 finali, eravamo in calo nelle altre partite dove non eravamo brillanti nelle situazioni che poi determinano la partita.

Bernardeschi? Fede aveva fatto bene anche nelle altre partite, dava la sensazione di essere in un buon momento. Oggi ha fatto quello che doveva fare, sono soddisfatto, lui è molto criticato e sottovalutato.

Finale e lamentele di Ronaldo? Arrivare a 90 minuti non è facile, se bastasse lamentarsi tutti starebbero in attacco, era una situazione in cui, un po’ per la partita, le forze erano finite. La squadra si è abbassato ma non per scelta. Però quando finisce la benzina diventa inevitabile abbassarsi, non era una scelta.

Attacco? Abbiamo delle individualità di alto livello ma noi dobbiamo essere squadra e avere una duplice condizione. Li dobbiamo sfruttare e dobbiamo anche rimanere una squadra quando hanno un calo. Giocare 65 partite a grande livello è difficile per tutti. Il primo obiettivo è quello di porli nelle condizioni di esprimersi al meglio. Dobbiamo essere forti anche quando non sono brillanti”.