Tweet on Twitter

Share on Facebook

Notizie Monza, Berlusconi: “Ibrahimovic era un obiettivo”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza ed ex proprietario del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TeleLombardia:

Le parole di Berlusconi

Serie A? “Magari! Ma io non voglio ancora dirlo. Ci stiamo preparando per giocare un buon campionato di Serie B, pensiamo a comprare 4 o 5 rinforzi di qualità”.

Mercato? “Per una norma che riguarda la B, possiamo prendere giocatori sotto i 23 anni, stiamo cercando di comprare i migliori che ci sono in Serie B”.

Milan? “Per fare buoni risultati i giocatori devono avere tante cose buone in testa, serve una società intorno e non solo, anche un allenatore che sia molto bravo. E’ importante il sostegno del presidente, io di ogni giocatore vengo sempre a sapere tutto, per loro sono sempre stato un fratello più grande”.

Maldini? “Per un giocatore è difficile fare il dirigente e prendersi cura anche degli altri compagni. Non sempre chi è stato giocatore, supera il suo individualismo, stando accanto ai giocatori. Paolo è come uno di famiglia, tra di noi c’è grande afetto”.

Superlega? “Sarei favorevole. Il calcio ha bisogno, oltre al campionato, di appuntamenti di bel gioco internazionali dove i migliori giocatori si confrontano”.