News Inter, Marotta sbotta sulle decisioni: “Oggi né vincitori, né sconfitti: ci sarebbe bisogno di una rivisitazione”

News Inter – Marotta | E’ caos totale in Lega Calcio, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ancora polemico sulle decisioni che arrivano per la Serie A. Sì, perché ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivelando in maniera forte la propria posizione, ovviamente facendo le veci del club nerazzurro. Quest’oggi si è tenuto il Consiglio Federale, all’interno del quale ci sono stati tre voti contrari – tra cui quello proprio di Marotta, in merito alle linee guida imposte dalla FIGC. A parlare, con toni polemici, è proprio l’amministratore delegato ai microfoni dell’emittente satellitare. Di seguito, le sue parole.

Ultime Inter, le parole di Giuseppe Marotta

Oggi si è registrata una giornata importante per quello che è il proseguo della stagione 2019/2020. A parlare, nel corso della serata, è stato Giuseppe Marotta, consigliere della Lega Serie A: “Oggi non esistono né vincitori, né sconfitti: la situazione è parecchio anomala. Tre voti contrari alla delibera e 18 a favore, fanno capire quanto lo scenario abbia bisogno di una rivisitazione, perché forse non rispecchia il peso specifico della Serie A”. Parole dure dell’uomo, che ribadisce: “La Serie A avrebbe bisogno di autonomia, come accade in Premier League”.