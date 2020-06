Calciomercato Inter: Zapata torna di moda

Calciomercato Inter: Zapata potrebbe arrivare in estate

Ultime Inter, asse con l’Atalanta, può arrivare Duvan Zapata. L’Inter è pronta a cedere Sebastiano Esposito alla Dea.

Il ragazzo è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano, dieci presenze e un gol in prima squadra il calciatore ha attirato tante pretendenti. L’attaccante classe 2002 di Castellammare di Stabia ha rifiutato il rinnovo messo sul piatto da Ausilio a 800 mila euro più bonus per i prossimi cinque anni. Per questo motivo l’Inter sta studiando le opportunità di mercato in uscita. In pole, ad oggi, ci sarebbe l’Atalanta. Sebastiano Esposito piace tanto al direttore sportivo Sartori dell’Atalanta. Per questo motivo i due club stanno studiando un trasferimento a titolo definitivo con una clausola che preveda la possibilità per l’Inter ricomprare il calciatore tra qualche anno.

Ultime Inter: clausola Zapata?

Tuttavia, come riportato da Calciomercato.it, i contatti tra Inter e Atalanta sono dovuti anche alla volontà dei nerazzurri di avere in rosa un calciatore della Dea.

Resta vivo, infatti, l’interesse di Antonio Conte per Duvan Zapata, un profilo già inseguito in passato dall’allenatore salentino. Viste anche le profonde difficoltà dell’affare Cavani, in vista dell’addio di Lautaro Martinez, l’assalto a Zapata potrebbe diventare concreto per il club nerazzurro in estate.