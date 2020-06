Frosinone, Stirpe non ci sta: “Retrocessioni bloccate? Inaccettabile”

Frosinone, Stirpe contro la Lega: “Retrocessioni bloccate? Inaccettabile”

Notizie Frosinone| Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Corriere.it. Il presidente della squadra laziale, ha voluto commentare l’ipotesi di una Serie A con le retrocessioni bloccate:

“Hanno preso una decisone inaccettabile, determinata solo da ragioni tese alla tutela di interessi di retrobottega. Si tratta di un’iniziativa profondamente contraria ai princìpi di diritto generale e di diritto sportivo per cui noi tutto in Serie B vogliamo opporci con grande determinazione per scongiurare gli effetti di tale atto qualora dovesse oltre le determinazioni del Consiglio Federale, del CONI e dell’Autorità Governativa che, sono convinto, non potrà dire di sì a questo pasticcio”.

La furia di Stirpe

Il numero uno del club ciociaro è in lotta per la promozione e potrebbe vedere tutti i suoi sforzo vanificati in caso di stop al campionato. La Lega, infatti, ha deciso di proporre il blocco delle retrocessioni se la stagione non fosse portata a termine da tutte le squadre. In Serie B andrebbe solo chi è aritmeticamente impossibilitato e raggiungere la salvezza: