Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del suo allenatore che è risultato positivo al coronavirus e non solo.

News Fiorentina, Commisso: “Iachini ha tutto il mio supporto“

Esattamente un anno fa Rocco Commisso diventò il nuovo presidente della Fiorentina. Direttamente dagli Stati Uniti ha parlato con giornalisti e tifosi: “E’ stato un anno importante. Abbiamo speso 300 milioni tra l’acquisto della società, il mercato e il centro sportivo che a breve nascerà. Anche la Fiorentina ha avuto a che fare con il Covid-19, fortunatamente stiamo tutti bene“.

E su Iachini si è espresso così: “E’ un grande uomo. Anche lui è stato risultato positivo, ha tutto il mio supporto. Il nostro obiettivo? Rimanere in Serie A, niente scherzi!“. Ha avuto parole di elogio anche per il direttore sportivo dei toscani, Daniele Pradè: “Era giusto riconfermarlo. Lo ringrazio per quello che ha fatto e per quello che continuerà a fare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Fiorentina, Dragowski: “Milan? Ho prolungato per restare”

Fiorentina, Commisso: “Chiesa? Non è il momento per parlarne“

Ovviamente si è anche parlato di mercato e dei pezzi pregiati della sua Fiorentina. Il patron si è così espresso su Federico Chiesa: “Ne ho già parlato abbastanza, se vuole andare via ok, ma al prezzo che decidiamo noi. Non è il momento di parlarne per ora“. E sull’altro gioiello, Gaetano Castrovilli: “E’ innamorato di Firenze, non vuole andare via. Rimarrà qui per molti anni“. Sul mercato: “Bisogna valutare con calma, a gennaio abbiamo speso tanto. Belotti, Piatek o Nainggolan? E’ presto per parlane“.