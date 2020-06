Calciomercato Juventus, Dembele dal Barcellona: lo chiede CR7

Calciomercato Juventus, Dembele chiesto da Cristiano Ronaldo: il Barcellona potrebbe cederlo ai bianconeri

Calciomercato Juventus – Dembele | E’ uno dei migliori talenti dell’intera Europa e parliamo del francese, Ousmane Dembele. Il francese, nonostante qualche acciacco fisico, pian piano ha convinto tutti a Barcellona e, premiato anche dalla giovane età, ha tutta la carriera davanti a sé. La stellina del club blaugrana però potrebbe dire addio al margine della stagione, con il club spagnolo pronto a virare su altre soluzioni per il reparto offensivo. Considerando i diversi scenari che vedono l’asse calda che porta da Barcellona a Torino e viceversa, potrebbe la stessa, infiammarsi. Il motivo riguarda l’intreccio di mercato che vede protagonisti Pjanic e De Sciglio, con sullo sfondo ora, anche Dembele.

Ultime Juventus, Dembele in Serie A? La situazione

E’ l’uomo chiesto da Cristiano Ronaldo, che lo vedrebbe come partner ideale per l’attacco che guida alla Juventus. Una richiesta vera e propria, come riportato dai colleghi di elgoldigital.com. Il club bianconeri sarebbe indirizzato su di lui, intrecciandolo agli affare legati a Pjanic e De Sciglio. Nella trattativa si andrebbe ad inserire anche Daniele Rugani, altro giocatore che in passato era finito nel mirino del club spagnolo. Il Barcellona potrebbe dunque lasciarsi convincere, per il forte interesse nutrito per il bosniaco. Ci sarà da capire quale sarà la controproposta della società catalana, certo è che l’interesse per Dembele, da parte dei piemontesi, è concreto.