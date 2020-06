Calciomercato Juventus, Pogba si allontana: può rinnovare con lo United

Calciomercato Juventus: ipotesi clamorosa per il futuro di Pogba

Calcio Mercato Juventus Pogba | Il mercato europeo continua ad andare avanti ad altissimi ritmi, e in queste ultime settimane le big di ogni campionato stanno cercando rinforzi in vista della prossima stagione. Tantissimi top player in ballo, tra cui Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United, e continuamente cercato da varie pretendenti. La Juventus ovviamente è sempre in agguato, e vorrebbe a tutti i costi riportare il centrocampista francese a Torino, nonostante ci siano tantissime difficoltà nella trattativa.

Il muro United è stato eretto da tempo, e proprio a proposito di questo pare ci siano delle grosse ed interessanti novità: stando a quanto riportato dal Daily Mail, pare che addirittura che Pogba possa rinnovare con il Manchester United. Si tratterebbe di un prolungamento per un’altra stagione, in modo tale da evitare che a gennaio prossimo il centrocampista francese possa firmare con un’altra squadra.

News Juventus: la strategia bianconera per convincere lo United

Pogba è un obiettivo davvero molto difficile da raggiungere, specie viste le ultime notizie sulla questione. La Juventus però non vuole affatto mollare la presa, ed anzi continua a studiare la giusta strategia. L’affare dovrebbe essere strutturato con qualche contropartita, ecco chi può finire sul mercato.