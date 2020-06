Calciomercato Inter, Cavani per il dopo Lautaro: l’Atletico torna alla carica

Calciomercato Inter: Cavani più distante, Simeone tenta il Matador

Calcio Mercato Inter Cavani | L’Inter continua a portare avanti diverse operazioni di mercato, e nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante, e che senza dubbio pone fine ad un capitolo durato diversi anni e diverse telenovele: Mauro Icardi ha firmato in via definitiva con il PSG. L’attaccante argentino giocherà nel club parigino, e la sua cessione porterà nelle casse nerazzurre un bel po di soldi, utili soprattutto per prendere un altro attaccante, magari in sostituzione di Lautaro.

Il Toro però, così come il suo connazionale, potrebbe partire, e pertanto sia Ausilio che Marotta stanno già pensando a come coprirsi le spalle: il sogno resta Cavani, il quale dopo l’arrivo di Icardi, è praticamente costretto a cambiare maglia. Il Matador andrà in scadenza di contratto, e pertanto può essere un’occasione davvero molto interessante, specie vista la sua grandissima esperienza nel nostro campionato. La trattativa però sarà molto impervia, specie a causa della folta concorrenza: l’Atletico Madrid in particolare pare sia tornato alla carica, così come riportato da RaiSport.

Ultime Inter: pronto l’assalto a Cavani

Cavani resta un obiettivo principale per l’Inter, e i nerazzurri dovranno muoversi se vogliono assicurarsi il centravanti uruguaiano. Ecco che il club meneghino dovrà programmare un assalto concreto, e dovrà farlo nel più breve tempo possibile.