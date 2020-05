Notizie Genoa, Criscito: “Gioco al Fantacalcio, ma sono un disastro”

ll difensore del Genoa Domenico Criscito ha rilasciato un’intervista a fantacalcio.it, a proposito del famoso gioco che appassiona milioni di italiani.

Ultime Genoa, Criscito il fantallenatore

Come chiunque giochi al fantacalcio sa molto bene, Criscito è uno di quei difensori che possono fare la differenza in una squadra, soprattutto per le sue capacità di portare bonus. Quest’anno solo Gosens è risultato un miglior investimento per quanto riguarda il comparto arretrato. Si spiega così il fatto che, anche per lo stesso Criscito, non sia facile “comprarsi” al Fanta. “Quest’anno purtroppo non sono riuscito a comprarmi“, spiega a fantacalcio, “mi avrebbe fatto comodo la mia fantamedia. La mia passione è nata in Russia, lo facevo da lì e mi ha permesso di restare sempre aggiornato sul campionato italiano. Ho puntato su Mertens e Luis Alberto, mi hanno dato parecchie soddisfazioni, ma al momento dello stop ero ottavo, praticamente un disastro”.



