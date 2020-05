Calciomercato Fiorentina: Vertonghen o Rugani in difesa

Calciomercato Fiorentina: è Vertonghen il colpo a sorpresa

Ultime Fiorentina, a sorpresa potrebbe arrivare un rinforzo super in difesa. Dopo Ribery, il club toscano si candida a prelevare un altro campione a zero.

Come riportato da Corriere.it, la società di Commisso vuole fare le cose in grande. In difesa molto dipenderà da quel che decideranno di fare gli attuali titolari, a cominciare da German Pezzella. Se l’argentino partisse si punterebbe ad un calciatore di quaòità.

Il capitano, infatti, piace molto al Napoli e le società potrebbero imbastire uno scambio con il centrale Fouzi Ghoulam.

A quel punto i viola potrebbero puntare sull’esperienza di Jan Vertonghen, soluzione a costo zero che lascerebbe così aperta la strada per un ulteriore acquisto. Occhio anche all’idea Daniele Rugani che arriverebbe dalla Juventus in caso andasse in porto l’operazione Federico Chiesa.

Ultime Fiorentina: doppio colpo?

Un altro calciatore che potrebbe dire addio a Firenze in estate è anche Milenkovic. Per questa ragione potrebbero essere addirittura due i rinforzi nella linea arretrata della squadra allenata oggi da Iachini. Per Rugani questa potrebbe essere un’ottima opportunità di mettersi in mostra dopo 5 anni in ombra a Torino dove è stato utilizzato pochissimo sia da Allegri che dal suo mentore Sarri.