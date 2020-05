Ultime Inter, Sensi sarà riscattato secondo Carnevali

Calcio mercato Inter Sensi riscatto Sassuolo Carnevali | L’Inter è a lavoro per progettare la squadra in vista della prossima sessione di mercato. Il club nerazzurro dovrà risolvere la questione legata ad alcuni calciatori per il riscatto, come nel caso di Stefano Sensi. Il calciatore arrivato la scorsa estate dal Sassuolo con la formula del prestito dovrà essere riscattato. Inter e Sassuolo sono a lavoro per trovare l’accordo con il calciatore. Giovanni Carnevali e Meppe Marotta sono a lavoro per le cifre dell’affare.

Calciomercato Inter, Carnevali annuncia il riscatto di Sensi

Stagione importante quella di Stefano Sensi alla sua prima con la maglia dell’Inter. Il prestito del giocatore è stato pagato la scorsa estate per un cifra intorno ai 5 milioni di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 20 milioni per fine stagione. Ora però le parti sono a lavoro per trovare la soluzione giusta. Diversi infortuni hanno compromesso l’avvio straordinario di stagione di Sensi all’Inter. Ora i nerazzurri chiedono un piccolo sconto al Sasusolo sia per le condizioni del calciatore, sia per l’emergenza Coronavirus che ha colpito economicamente tutti i club al mondo. In merito alla questione però ha parlato ancora una volta l’amministratore delegato Giovanni Carnevali a La Domenica Sportiva: “Non credo l’Inter sia in difficoltà economica anche dopo questo periodo, parliamo con Marotta per raggiungere l’accordo”.