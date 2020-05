Calciomercato Juventus: accordo Haaland, offerta super

Calciomercato Juventus: accordo Haaland, può arrivare

Ultime Juventus, Haaland può ancora sbarcare in Italia. Nonostante l’attaccante sia arrivato solo a gennaio al Borussia, il calciatore potrebbe liberarsi facilmente dal club tedesco.

Il ritorno in campo della Bundesliga ha acceso ulteriormente i riflettori sul talento ex Salisburgo.

Erling Haaland, nuova stella del Borussia Dortmund che ha già messo a segno 13 gol in 13 presenze con i gialloneri, continua ad essere seguito da diverse big. Nonostante il recente trasferimento nel club tedesco, molte società si sono già mosse per il classe 2000 anche in sede di calciomercato. Il norvegese è sempre nel mirino del Real Madrid ed in Italia paice da sempre anche alla Juventus. Inoltre, il nuovo contratto firmato con il Dortmund sembrerebbe prevedere una clausola rescissoria da ‘solo’ 75 milioni di euro a partire dal 2021 che fa gola alle big europee.



Calciomercato Juventus, accordo Haaland-Real Madrid?

La Juve, dunque, dopo non averlo acquistato a gennaio per 30 milioni di euro potrebbe tornare in corsa. Da battere, questa volta, ci sarebbe il Real Madrid.

Dalla Spagna giungono nuove indiscrezioni sull’interesse dei Blancos. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Florentino Perez acrebbe già raggiunto un accordo con il 19enne per il suo trasferimento al Real Madrid. Grazie allo zampino di Mino Raiola, da sempre ingolosito dall’ingresso nel giro di mercato del Real Madrid (club nel quale non ha calciatori), l’accordo sarebbe già stato raggiunto.

Manca ora l’intesa con il Borussia Dortmund: in questo senso, riferisce il portale spagnolo, i ‘Blancos’ sarebbero disposti ad offrire ben sette giocatori per convincere i tedeschi ad abbassare le pretese per l’ex Salisburgo. Si tratterebbe di Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Oscar Rodriguez, Brahim Diaz, Kubo, Ceballos, e Odriozola, tutti nomi che il Real sarebbe disposto a sacrificare pur di avere in organico il norvegese.