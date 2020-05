Calciomercato Inter: idea Atal dal Nizza

Ultime Inter, in difesa spunta Atal. Come riportato da tmw, i nerazzurri starebbero seguento la giovane promessa del Nizza Youcef Atal

Sul calciatore sarebbe pronta a scatenarsi un’asta a suon di milioni. L’esterno algerino è entrato nel mirino dei principali club europei viste le sue prestazioni in Francia.

Con il campionato fermo, molti club potrebbero esser costretti ad abbassare le pretese. Per questo molti club potrebbero approfittarne, Inter compresa.

Classe ’96, quest’anno il calciatore ha messo insieme 13 presenze e una rete in Ligue 1: numeri non esaltanti, sulla carta, eppure per gli esperti di mercato il profilo di Atal è tra i migliori in Europa. Il calciatore, infatti, sembrerebbe pronto a fare il grande salto in un top club. Trasferitosi in Francia nel 2018 dal Kortrijk per tre milioni di euro, la cessione potrebbe portare nelle casse del Nizza una notevole plusvalenza per la squadra allenata da Patrick Vieira.

Mercato Inter: per Atal servono 20 milioni

Ci sarebbero già stato tra le due società diversi contatti, ma la strada è ancora molto lunga: il contratto dell’algerino con il Nizza scade nel 2023 e la sua valutazione non è inferiore ai venti milioni. Il modulo di Conte richiede esterni abili in entrambe le fasi e un giocatore come Atal potrebbe rivelarsi molto funzionale. Il suo potrebbe non essere l’unico colpo dalla Ligue 1.