Notizie Juventus, Marko Pjaca ha firmato il rinnovo a sorpresa

Ultime Juventus, Marko Pjaca ha rinnovato. Come riportato dalla stessa Juventus, il talento croato ha firmato il prolungamento con il club bianconero fino al 2023.

Nonostante non sia più a Torino, Paratici ha voluto allungare l’accordo con il calciatore. Probabilmente una prova di fiducia, a prescindere da cosa succederà. La Juventus nella relazione finanziaria semestrale pubbiicata sul proprio sito nella giornata di oggi ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Marko Pjaca.

Il croato, reduce da un altro infortunio al crociato, ha definito un nuovo accordo per il prolungamento fino al 2023. In questo modo la data dell’addio precedente verrà posticipata per altri due anni. Il contratto firmato al suo arrivo in bianconero era infatti fino al 2021.

Ultime Juventus: perchè Pjaca ha rinnovato?

Il rinnovo è arrivato prima del 31 dicembre 2019. A gennaio poi la Juventus ha definito il suo passaggio all’Anderlecht che è avvenuto il 31 gennaio 2020, in prestito con opzione d’acquisto o prolungando il prestito di un altro anno.

Questa strategia potrebbe anche essere un modo per cedere il calciatore evitando di doverlo “regalare” a prezzo di saldo vista la prossimità della scadenza. Se Pjaca fosse andato via con un solo anno di contratto, difficilmente il club belga avrebbe scelto di riscattarlo in estate, provando ad aspettare la fine del contratto.