Notizie Juventus, Ronaldo passeggia mentre si trova in quarantena: il motivo

Cristiano Ronaldo è stato beccato dai fotografi mentre passeggia sull’isola di Madeira assieme alla compagna Georgina e 2 dei suoi due figli.

Ultime Juventus, la passeggiata di Ronaldo in tempi di quarantena

La foto del fuoriclasse portoghese ha spiazzato tutti, visto che rappresenta una scena poco frequente in tempi come questo: a distanza di sicurezza certo, l’uno dall’altro, ma vedere lui e le compagna alla “guida” di 2 carrozzine per portare a spasso i bebé ha comunque destato un certo clamore. Accada a Madeira, nella sua isola, dopo il portoghese si trova per essere volato in soccorso della madre, colpita da un ictus all’inizio di marzo. La notizia del contagio di Rugani ha fatto il resto, relegandolo così alla quarantena obbligatoria. Tale status è mutato nuovamente 14 giorni fa, trascorso il periodo di rischio di contagio. Tuttavia, anche in Portogallo c’è un lockdown generale, per cui il portoghese ha comunque rischiato incappucciandosi e avventurandosi in una passeggiata. Ma perché?

Juve news, le ragioni di Ronaldo

In terra lusitana, seppur sconsigliato, al momento non è vietato uscire di casa rispettando le norme sulla distanza tra le persone. Le mmagini che lo ritraggono e che lui stesso ha postato in Italia configurerebbero un’anomalia, visti i provvedimenti restrittivi imposti dal governo alla popolazione, ma in Portogallo sono ancora normali. Le misure adottate delle autorità portoghesi in relazione al Coronavirus sono infatti più morbide rispetto all’Italia.