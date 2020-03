Tweet on Twitter

Notizie Cagliari, Nainggolan: “Spaccatura? Tutte ca****e”

Ultime Cagliari | Raja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Roma:

Le parole di Naiggolan

“In questo momento non si può dare le colpe ad un solo reparto. Si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Abbiamo dimostrato di essere vivi, ma siamo sempre andati sotto. Ci va tutto male in questo momento, ma che sfortuna.

Stiamo cercando delle risposte. Fai tre gol alla Roma ma ne prendi quattro, così poi è difficile. C’è da risolvere, in questo momento non c’è da parlar tanto.

Spaccatura? Sono tutte ca****e. Siamo un grande gruppo. La differenza è che abbiamo fatto tredici risultati utili e dopo quello tutti si aspettavano di più. In questo momento i risultati non sono positivi ed i tifosi contestano.

Futuro? Non sto pensando a nulla, voglio finire questo campionato nel migliore die modi

Non è facile in questo momento. Quando i risultati sono positivi è facile trovare entusiasmo. Ora le cose vanno male e cambia tutto Stiamo lavorando, ma evidentemente c’è qualche problema anche di equilibrio in campo”.

L’ex centrocampista della Roma ha poi parlato in conferenza stampa:

“È difficile dare una risposta: purtroppo i risultati sono negativi nonostante l’impegno, ora è un problema mentale, abbiamo fatto benissimo ed abituato bene i tifosi.