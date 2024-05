“Conceicao”, il significato del nome sulla maglia di Leao

Rafael Leao è pronto per sorprendere tutti con una maglia speciale in occasione delle partite di questi giorni. Ecco tutti i dettagli.

Si disputa in queste ore la 36esima giornata di un campionato di Serie A che ormai sta volgendo al termine, con alcune squadre che hanno ormai poco da chiedere a questa stagione. Tra di loro c’è il Milan, che ha 5 punti di vantaggio sulla Juventus, e che ha l’obiettivo di difendere il secondo posto, in una stagione ricca di alti e bassi, ma che almeno ha assicurato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Di certo, per i rossoneri è stato un duro colpo da incassare la sconfitta nel derby contro l’Inter, che ha consentito ai nerazzurri di festeggiare lo scudetto proprio davanti agli acerrimi rivali qualche settimana fa. Nel fine settimana che si sta concludendo, ad attirare l’attenzione dei tifosi è stato Rafael Leao, che contro il Cagliari è sceso in campo con un nome curioso sulla propria maglia. Ecco il significato che c’è dietro.

Leao, ecco il significato della scritta sulla maglia

Nella partita che ha visto contrapposti Milan e Cagliari a San Siro, i tifosi si saranno sicuramente accorti di una piccola ma importante e vistosa modifica sulla maglia di Rafael Leao. Infatti, l’attaccante della compagine rossonera ha giocato con la scritta Conceicao al posto del proprio nome, una curiosità che di certo avrà fatto porre diverse domande a chi non è a conoscenza del significato di questa idea.

Ebbene, tutto è legato alla Festa della Mamma, che si celebra in queste ore, e per via di una particolare iniziativa, sono stati diversi i giocatori che hanno deciso di giocare con il cognome della madre sulla loro maglia. Ovviamente, il fatto che Coinceicao sia il cognome della maglia del portoghese è una curiosa coincidenza in questo periodo, che potrebbe fungere anche da segno premonitore a ciò che succederà nel prossimo futuro.

Infatti, Sergio Conceicao è il favorito per occupare la panchina del Milan il prossimo anno, al posto di Stefano Pioli, giunto al capolinea della sua avventura da tecnico dei rossoneri. Dopo la finale della Coppa di Portogallo, Conceicao incontrerà André Villas-Boas per delineare quello che sarà il suo futuro, ed è pronto per lasciare il Porto per arrivare in Italia. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi della vicenda.