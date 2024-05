Messi o Ronaldo, chi è il calciatore più ricco? La risposta ti sorprenderà

L’epopea di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo è stata strepitosa, ed ora vi parleremo del più ricco tra i due. Ecco chi è.

Gli ultimi vent’anni, o quasi, del calcio mondiale, sono stati caratterizzati da una sfida eccezionale, quella che ha visto contrapposti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, vale a dire due tra i più forti calciatori nella storia di questo sport. Uno ha fatto la fortuna del Barcellona, che lo ha accudito e cresciuto, mentre l’altro, dopo i primi anni esplosivi con il Manchester United, ha conquistato la vetta d’Europa grazie al passaggio al Real Madrid.

Messi ha di recente coperto un vuoto non da poco, vincendo il mondiale del 2022 in Qatar con la sua Argentina, coronando una carriera da sogno, mentre Ronaldo si è imposto agli Europei del 2016 con il Portogallo per quanto concerne le nazionali, comunque una gioia incredibile per il fenomeno di Funchal. Nelle prossime righe, vi parleremo del confronto economico tra i due talenti, che anche a livello economico, e non potrebbe essere altrimenti, non si sono fatti mancare nulla.

Calcio, chi è il più pagato tra Messi e Ronaldo

Sul sito web di Forbes, si è tornati a parlare della ricchezza dei calciatori, ed il confronto più interessante è sempre quello tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ad oggi, il primo milita nell’Inter Miami, mentre Cristiano gioca in maglia Al-Nassr, società dell’Arabia Saudita che lo ha ricoperto d’oro per concludere la sua carriera, dando lustro ad un campionato che attira molte stelle del calcio.

Ebbene, Ronaldo è tornato il calciatore più pagato al mondo con un ingaggio da 260 milioni di dollari per la stagione in corso, una cifra fuori dal mondo, che rende bene l’idea di quanto in Arabia Saudita siano pronti a spendere per assicurarsi questi campioni. A ciò vanno aggiunti accordi commerciali come pubblicità di ogni tipo ed altre attività, che portano nelle casse del portoghese altre valanghe di milioni, che gli permettono di staccare nettamente gli altri nella classifica tra i più pagati.

Infatti, Messi percepisce un totale di 135 milioni di dollari in questa stagione, con un contratto da 60 milioni a stagione, più 75 milioni di guadagni extra-stipendio. Di certo, non avrà problemi ad arrivare a fine mese, ma va detto che questo confronto con Ronaldo pende nettamente a favore dell’asso portoghese, che puntando sull’Arabia Saudita ha fatto tombola.