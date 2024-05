Lopetegui niente Milan, chi c’è nel post Pioli?

Nelle ultime settimane il nome di Lopetegui era quello che avevamo sentito più volte accostato alla panchina del Milan per il post Stefano Pioli. L’idea sembra essere sfumata.

Il tecnico spagnolo era stato messo nel mirino del club rossonero che però improvvisamente è stato costretto a una brusca frenata. Cosa è accaduto?

La sensazione è che la voce del popolo sia stato ascoltato, con MilanZone che ha lanciato una campagna all’urlo dell’hashtag #nopetegui che ha ricevuto oltre 10mila adesioni. La società dunque sembra pronta a cambiare per evitare di mettersi contro la tifoseria nonostante l’affare ormai sembrava essere stato definito.

Il classe 1966 di Asteasu era stato veramente a un passo, ma non convince i tifosi. Fermo dalla scorsa stagione, dove non aveva stupito in Premier League col Wolverhampton, ha allenato in passato Porto, Real Madrid, Rayo Vallecano e ben tre selezioni giovanili della Spagna prima di guidare proprio le Furie Rosse. Una carriera che non l’ha portato a vivere grandi successi se non l’Europa League alzata col Siviglia nel 2020. E ora chi arriverà a Milano?

Milan, chi per il dopo Stefano Pioli?

Sebbene vogliamo sottolineare che non è da escludere una permanenza di Stefano Pioli al Milan, va specificato che si stanno facendo dei sondaggi per capire chi potrebbe essere in grado di guidare con la giusta attenzione la squadra rossonera.

I nomi che si fanno sono sempre molti, con il vecchio pallino della società Antonio Conte che sembra non tramontare e che rimane un obiettivo importante per provare a ritornare a vincere subito. Salgono le quotazioni anche di Thiago Motta che sembra destinato alla Juventus, ma che comunque non ha ancora firmato niente e che potrebbe diventare una prima scelta in casa rossonera.

Non sono da escludere però anche possibili colpi di scena. Ricordiamo che Jurgen Klopp ha già detto che questo sarà il suo ultimo anno al Liverpool, senza dimenticare poi il nome di José Mourinho che dopo Inter e Roma potrebbe anche approdare al Milan. Insomma le situazioni sono variegate e mettono al centro delle prospettive interessanti.

I tifosi intanto non hanno dubbi e oltre a non voler vedere arrivare Lopetegui non vogliono nemmeno pensare che si punti ancora su Stefano Pioli piuttosto criticato in queste ultime stagioni nonostante uno Scudetto vinto contro un avversario più forte come l’Inter di Simone Inzaghi due anni fa. Nelle prossime settimane arriverà il nome giusto che farà la differenza.